SON DAKİKA: Kocaeli’de fabrikada facia! 10 metre yükseklikten düştüler! Ağır yaralanan 3 işçiden acı haber geldi

Kocaeli'nin sanayi kalbi Dilovası ilçesinde bulunan, bir fabrikada öğle saatlerinde facia yaşandı. Fabrika içerisinde çalışma yürüten 4 işçi, henüz belirlenemeyen bir nedenle dengelerini kaybederek yaklaşık 10 metre yükseklikten beton zemine düştü.

SAĞLIK EKİPLERİ SEFERBER OLDU

Olayın ihbar edilmesi üzerine bölgeye hızla çok sayıda ambulans ve polis ekibi sevk edildi. Sağlık ekipleri, ağır yaralanan işçilere olay yerinde yaptıkları ilk müdahalenin ardından yaralıları vakit kaybetmeden çevredeki hastanelere nakletti. Yaralılar, Darıca Farabi Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile Gebze Fatih Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı.

3 İŞÇİDEN ACI HABER GELDİ: KİMLİKLERİ BELLİ OLDU

Hastaneden gelen son bilgiler yürekleri dağladı. Ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan işçilerden Tamer A., Resul K. ve İsmail M., doktorların tüm müdahalelerine rağmen hayata tutunamayarak yaşamını yitirdi. Tedavisi devam eden diğer işçinin ise durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Yaşanan feci olayla ilgili emniyet güçleri ve ilgili birimler geniş çaplı inceleme başlattı. İş sağlığı ve güvenliği önlemlerinin yeterli olup olmadığı ve kazanın kesin nedeni, yapılacak teknik incelemelerin ardından netlik kazanacak.