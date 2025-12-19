SON DAKİKA... Kocaeli'de insansız hava aracı düştü! İçişleri duyurdu: İHA Rus menşeili

Düşen İHA üzerinde inceleme başlatıldı.İHA'nın hangi amaçla kullanıldığı ve düşüş nedeninin ne olduğuna ilişkin teknik değerlendirmelerin sürdüğü öğrenildi. Olayla ilgili çalışmalar devam ediyor.

İçişleri Bakanlığı konuya ilişkin şu açıklamayı yaptı:

Bugün Kocaeli-İzmit ilçesi Çubuklubala Mahallesi sınırları içerisinde ilk belirlemelere göre; Rus menşei keşif ve gözetleme amaçlı kullanılan Orlan-10 tipi olduğu değerlendirilen, İnsansız Hava Aracı (İHA) bulunmuştur. Konuyla ilgili inceleme devam etmektedir.