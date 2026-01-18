SON DAKİKA: Kocaeli’de kahreden kaza: Baba Cem Yel ve oğlu Berkay Yel çaya uçan otomobilde can verdi!

HASTANEDE ACI HABER GELDİ

Arama kurtarma ekiplerinin yoğun ve uzun uğraşları sonucunda, suyun içindeki araçtan baba Cem Yel ve oğlu Berkay Yel çıkarıldı. Olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla Kandıra Kazım Dinç Devlet Hastanesi'ne kaldırılan baba ve oğul, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirdi.