Haberler Yaşam Haberleri SON DAKİKA: Kocaeli’de kahreden kaza: Baba Cem Yel ve oğlu Berkay Yel çaya uçan otomobilde can verdi!
Giriş Tarihi: 18.01.2026 09:33 Son Güncelleme: 18.01.2026 09:50

SON DAKİKA KAZA HABERLERİ... Kocaeli’nin Kandıra ilçesinde gece yarısı meydana gelen feci kazada, kontrolden çıkan bir otomobil çaya uçtu. Akıntıya kapılan araçtaki baba Cem Yel ve oğlu Berkay Yel, ekiplerin tüm çabalarına rağmen kurtarılamadı.

Kocaeli, gece yarısı Kandıra'dan gelen acı haberle sarsıldı. Akbal Mahallesi mevkiinde yaşanan trafik kazasında, bir aile yok oldu. Direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücünün aracıyla çaya düşmesi sonucu baba ve oğlu hayatını kaybetti.

GECE YARISI CAN PAZARI YAŞANDI

Olay, saat 00.00 sıralarında Kandıra ilçesi Akbal Mahallesi Sakarya Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Cem Yel yönetimindeki 41 ALY 201 plakalı otomobil, henüz belirlenemeyen bir nedenle sürücüsünün kontrolünden çıkarak yol kenarındaki çaya uçtu.

Çevredeki vatandaşların durumu fark ederek 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirmesi üzerine bölge adeta ekiplerin akınına uğradı. Olay yerine kısa sürede itfaiye, sağlık, polis, AFAD ve su altı-üstü arama kurtarma ekipleri sevk edildi.

HASTANEDE ACI HABER GELDİ

Arama kurtarma ekiplerinin yoğun ve uzun uğraşları sonucunda, suyun içindeki araçtan baba Cem Yel ve oğlu Berkay Yel çıkarıldı. Olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla Kandıra Kazım Dinç Devlet Hastanesi'ne kaldırılan baba ve oğul, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirdi.

İNCELEME BAŞLATILDI

Çaya gömülen otomobil, jandarma ve polis ekiplerinin nezaretinde vinç yardımıyla sudan çıkartılarak otoparka çekildi. Kazayla ilgili geniş çaplı inceleme başlatılırken, baba ve oğulun acı haberi yakınlarını yasa boğdu.

