SON DAKİKA: Kocaeli’de kahreden kaza: Baba Cem Yel ve oğlu Berkay Yel çaya uçan otomobilde can verdi!

Kocaeli, gece yarısı Kandıra'dan gelen acı haberle sarsıldı. Akbal Mahallesi mevkiinde yaşanan trafik kazasında, bir aile yok oldu. Direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücünün aracıyla çaya düşmesi sonucu baba ve oğlu hayatını kaybetti.
GECE YARISI CAN PAZARI YAŞANDI
Olay, saat 00.00 sıralarında Kandıra ilçesi Akbal Mahallesi Sakarya Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Cem Yel yönetimindeki 41 ALY 201 plakalı otomobil, henüz belirlenemeyen bir nedenle sürücüsünün kontrolünden çıkarak yol kenarındaki çaya uçtu.
HASTANEDE ACI HABER GELDİ
Arama kurtarma ekiplerinin yoğun ve uzun uğraşları sonucunda, suyun içindeki araçtan baba Cem Yel ve oğlu Berkay Yel çıkarıldı. Olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla Kandıra Kazım Dinç Devlet Hastanesi'ne kaldırılan baba ve oğul, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirdi.
İNCELEME BAŞLATILDI
Çaya gömülen otomobil, jandarma ve polis ekiplerinin nezaretinde vinç yardımıyla sudan çıkartılarak otoparka çekildi. Kazayla ilgili geniş çaplı inceleme başlatılırken, baba ve oğulun acı haberi yakınlarını yasa boğdu.