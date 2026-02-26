Haberler Yaşam Haberleri SON DAKİKA... Kocaeli'de trafikte dehşet anları: Yenidoğan bebekli aileye silah gösterip tehditler yağdırdı!
Giriş Tarihi: 26.02.2026 08:53 Son Güncelleme: 26.02.2026 09:02

SON DAKİKA... Trafik terörünün son adresi Kocaeli'ydi. Eşi ve yenidoğan bebeğini hastaneden alıp aracıyla evine götüren Tuncay E., 'yol verme’ tartışmasında E.V. ile tartıştı. Aileye tabanca gösteren ve tehditler yağdıran sürücü E.V. gözaltına alındı.

DHA Yaşam
Olay, dün saat 11.30 sıralarında İzmit ilçesi Yenişehir Mahallesi'nde meydana geldi. Tuncay E., ilçedeki özel bir hastanede bir gün önce doğum yapan eşi Meyrem E. ve yenidoğan bebekleri Duru E.'yi evlerine götürmek için 41 TM 158 plakalı aracıyla yola çıktı.

TABANCA GÖSTERİP AÇIK AÇIK TEHDİT ETTİ

Aracıyla seyir halindeki Tuncay E. ile 41 BV 079 plakalı cipin sürücüsü B.V. arasında sokak üzerinde iddiaya göre 'yol verme' meselesi nedeniyle sözlü tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine B.V., cipten, araca doğru tabanca gösterdi.

TRAFİK CANAVARI GÖZALTINDA

Bunun üzerine Tuncay E., durduğu aracından inerek, cep telefonuyla cip ve B.V.'yi kayda aldı. Daha sonra B.V., cipiyle bölgeden uzaklaştı. Tuncay E. ise polise giderek şikayetçi oldu. Soruşturma kapsamında polis, olayda kullanmış olduğu tahmin edilen tabancayla B.V.'yi gözaltına aldı. B.V.'nin emniyetteki işlemleri sürdüğü öğrenildi.

