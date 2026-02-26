SON DAKİKA... Kocaeli’de trafikte dehşet anları: Yenidoğan bebekli aileye silah gösterip tehditler yağdırdı!

TRAFİK CANAVARI GÖZALTINDA

Bunun üzerine Tuncay E., durduğu aracından inerek, cep telefonuyla cip ve B.V.'yi kayda aldı. Daha sonra B.V., cipiyle bölgeden uzaklaştı. Tuncay E. ise polise giderek şikayetçi oldu. Soruşturma kapsamında polis, olayda kullanmış olduğu tahmin edilen tabancayla B.V.'yi gözaltına aldı. B.V.'nin emniyetteki işlemleri sürdüğü öğrenildi.