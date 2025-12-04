SON DAKİKA... Kocaeli’deki fabrika yangınında 7 kişi hayatını kaybetmişti: Müfettiş raporunda çarpıcı detaylar!

OLAY GÜNÜ SİGORTALILIK BİLDİRİMİNİN OLMADIĞI BELİRTİLDİ

Yangının yetersiz teknik altyapı, bakımsız ekipman ve uygun olmayan üretim koşullarından kaynaklandığı kanaatine varılan raporda; çalışanlar ve vardiya amiri, işverenin belirlediği üretim düzeni içerisinde görev yaptıkları için olayda kusurlu görülmedi. Öte yandan raporda; yangında hayatını kaybeden 7 kişiye ilişkin olay günü herhangi bir sigortalılık bildiriminin mevcut olmadığı belirtildi. Raporda yer alan görgü tanığı beyanlarında ise bazı çalışanların yangının ilk anında dışarı çıkabildiği ancak tek çıkış kapısı ve acil çıkış bulunmaması nedeniyle diğer çalışanların alevlerin sardığı kapıdan çıkamadığı ve içeride mahsur kaldığı belirtildi.