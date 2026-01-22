SON DAKİKA: ’Kolay gelsin’ diyerek girdi, 3 milyonluk altınla metrobüse bindi! Film gibi soygunda o görüntüler pes dedirtti

GASP ETTİĞİ MALLAR ELE GEÇİRİLDİ

Önceki gün bekar olarak tek başına yaşadığı öğrenilen şüphelinin Esenyurt'taki adresine operasyon yapıldı. Kıskıvrak gözaltına alınan Hüseyin A., 'borçlarım vardı o yüzde yaptım' dedi. Evde yapılan aramda 2 bilezik bulundu. Ekipleri aynı mahallede şüphelinin çalıştığı tekstil atölyesinde de arama yaptı. İş yerinde 23 bilezik daha bulundu. Gasp ettiği mallar ve silahla gözaltına alınan şüpheli Gayrettepe Gasp Büro Amirliğine getirildi.