Giriş Tarihi: 8.04.2026 15:01

SON DAKİKA: Konsolosluk saldırısında tepki çeken görüntülerin izi sürüldü: 8 plaza çalışanı gözaltında

İsrail Konsolosluğu önünde gerçekleşen terör saldırısına müdahale eden polis ekiplerini plazalardan kayda alan ve bu esnada polislere yönelik küçümseyici ifadeler kullanan 8 şüpheli, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın başlattığı soruşturma kapsamında gözaltına alındı.

Ali Rıza AKBULUT
SON DAKİKA: Konsolosluk saldırısında tepki çeken görüntülerin izi sürüldü: 8 plaza çalışanı gözaltında
İsrail Konsolosluğuna 3 terörist tarafından gerçekleştirilen saldırı, Levent'te birçok plazanın bulunduğu bir bölgede meydana geldi. Saldırı anında müdahale eden polis ekipleri, plazalarda çalışan kişilerce kayda alındı. Bu paylaşımlar daha sonra sosyal medyada yayıldı. Ancak bu görüntülerde, kayıt esnasında konuşan çalışanların diyalogları da yer aldı. Bu diyaloglarda polislere karşıküçümseyici ifadeler kullanıldı. Tepkiler çığ gibi büyüdü. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, bu kişilerin tespit edilmesi için polise talimat verdi.

İncelenen görüntülerde sosyal medyadaki paylaşımların izi sürüldü ve kişiler tespit edildi. Paylaşım yapan ve görüntülerde konuşan 8 kişi gözaltına alındı.

SON DAKİKA: Konsolosluk saldırısında tepki çeken görüntülerin izi sürüldü: 8 plaza çalışanı gözaltında
