SON DAKİKA: Konya'da kan donduran olay! Engelli babasını dövdü, görüntüleri amcasına gönderdi: "Gurur duy yeğeninle"

ARKA PLANDA ŞİDDET SARMALI VAR

Olayın detayları incelendiğinde aile içinde uzun süredir devam eden bir kaos olduğu ortaya çıktı. Mağdur baba Selahattin Ü.'nün, akciğer rahatsızlığı nedeniyle engel raporu bulunmasına rağmen, daha önce eşi Ü.Ü.'ye yönelik defalarca şiddet uyguladığı ve bu nedenle hakkında pek çok kez yasal işlem yapıldığı öğrenildi.