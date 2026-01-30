SON DAKİKA: Konya'da kan donduran olay! Engelli babasını dövdü, görüntüleri amcasına gönderdi: "Gurur duy yeğeninle"

Olay, Konya'nın Selçuklu ilçesinde meydana geldi. Yakup Ü., %53 engelli olan babası Selahattin Ü.'yü darbetmeye başladı. Şiddetin dozunu artıran Yakup Ü., o anları cep telefonuyla saniye saniye kaydetti. Çektiği videoda yerlerde sürüklenen babasına vurmaya devam eden saldırgan, görüntüleri Kocaeli'deki amcası Bayram Ü.'ye gönderdi.
DEHŞETİ KAYDEDİP "GURUR DUY" NOTUYLA PAYLAŞTI
Görüntülerde saldırganın sarf ettiği şu sözler tüyler ürpertti: "Bak babamı dövüyorum, oh! Gurur duy yeğeninle. Bu kardeşinin ölüsü benim elimde kalacak."
EMNİYET HAREKETE GEÇTİ
Görüntülerin sosyal medyada yayılmasıyla birlikte binlerce kullanıcı tepki gösterdi. Konya Emniyet Müdürlüğü ekipleri, görüntülerin izini sürerek Yakup Ü.'yü kısa sürede kıskıvrak yakaladı. Gözaltına alınan ve adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.
ARKA PLANDA ŞİDDET SARMALI VAR
Olayın detayları incelendiğinde aile içinde uzun süredir devam eden bir kaos olduğu ortaya çıktı. Mağdur baba Selahattin Ü.'nün, akciğer rahatsızlığı nedeniyle engel raporu bulunmasına rağmen, daha önce eşi Ü.Ü.'ye yönelik defalarca şiddet uyguladığı ve bu nedenle hakkında pek çok kez yasal işlem yapıldığı öğrenildi.