Son dakika | Konya’da öldürülen Dr. Ekrem Karakaya’nın kardeşiyle son konuşması ortaya çıktı

SON DAKİKA | Dr. EKREM KARAKAYA'NIN KARDEŞİYLE SON KONUŞMASI



Ekrem Karakaya'nın kardeşi Mehmet Murat Karakaya ise "Kardeşim 22 senelik doktordu. Önlüğü giydiği günden itibaren 7 gün 24 saat çalıştı. Buna Develi, Kayseri, Karabük ve daha sonra çalıştığı Konya halkı şahit. Biz kardeşimle 7 ya da 10 gün bile tatil yapamadık. En son geçen hafta 3 saatlik bir konuşma yaptık. 'Bayram izni alacak mısın?' dedim. 'Alamayacağım ağabey, bayramda nöbetlerim var' dedi.