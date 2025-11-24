Haberler Yaşam Haberleri Son dakika: Konya'nın Beyşehir ilçesinde öğrenci servisi kaza yaptı: 29 Kişi yaralandı
Giriş Tarihi: 24.11.2025 10:14 Son Güncelleme: 24.11.2025 10:29

Son dakika: Konya'nın Beyşehir ilçesinde öğrenci servisi kaza yaptı: 29 Kişi yaralandı

Konya'nın Beyşehir ilçesinde öğrencileri taşıyan servis midibüsünün devrilmesi sonucu meydana gelen kazada 29 kişi yaralandı.

TOLGA YANIK TOLGA YANIK Yaşam
Son dakika: Konya’nın Beyşehir ilçesinde öğrenci servisi kaza yaptı: 29 Kişi yaralandı

Konya'nın Beyşehir ilçesinde öğrencileri taşıyan midibüsün kontrolden çıkarak devrilmesi sonucu meydana gelen kazada 29 kişi yaralandı.
Kaza, saat 07.45 sıralarında Huğlu - Akseki karayolu üzerinde meydana geldi. Durmuş Kapan (38) idaresindeki 42 GBJ 81 öğrencileri taşıyan midibüs, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak devrildi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda jandarma, sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi. Yaralı öğrenciler ve midibüs sürücüsü ambulanslarla Beyşehir Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi.

Konya Valiliği tarafından yapılan yazılı açıklamada, "Beyşehir ilçemiz Huğlu Akseki karayolu üzerinde saat: 07.45 sıralarında içerisinde öğrencilerin bulunduğu minibüsün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu meydana gelen kazada ilk belirlemelere göre 29 kişi hafif şekilde yaralanmış, yaralılar Beyşehir Devlet Hastanesine sevk edilerek tedavi altına alınmıştır. Olayla ilgili çok yönlü soruşturma sürdürülmektedir. Yaralı vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor, acil şifalar diliyoruz" denildi.

ARKADAŞINA GÖNDER
Son dakika: Konya'nın Beyşehir ilçesinde öğrenci servisi kaza yaptı: 29 Kişi yaralandı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz