Son dakika: Konya’nın Beyşehir ilçesinde öğrenci servisi kaza yaptı: 29 Kişi yaralandı

Konya Valiliği tarafından yapılan yazılı açıklamada, "Beyşehir ilçemiz Huğlu Akseki karayolu üzerinde saat: 07.45 sıralarında içerisinde öğrencilerin bulunduğu minibüsün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu meydana gelen kazada ilk belirlemelere göre 29 kişi hafif şekilde yaralanmış, yaralılar Beyşehir Devlet Hastanesine sevk edilerek tedavi altına alınmıştır. Olayla ilgili çok yönlü soruşturma sürdürülmektedir. Yaralı vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor, acil şifalar diliyoruz" denildi.