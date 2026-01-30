Haberler Yaşam Haberleri SON DAKİKA | Konyaspor U-19'un takım otobüsü TIR'a çarptı! 3 yaralı
SON DAKİKA | Konyaspor U-19 futbol takımını taşıyan otobüs TEM Otoyolu'nda kaza yaptı.

Korkutan kaza, saat 15.09 sıralarında TEM Otoyolu Akşemsettin Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre; Beşiktaş maçı için İstanbul'a gelen Konyaspor U-19 futbol takımını taşıyan kulüp otobüsü Samandıra Kavşağı'nda kamyona arkadan çarptı. İhbar üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekibi sevk edildi.

3 KİŞİ YARALANDI

İtfaiye ekipleri otobüste sıkışan şoförü kurtarmak için çalışma başlattı. Otobüs şoförü ve 2 futbolcunun yaralandığı kazada TEM Otoyolu'nda 2 şerit trafiğe kapatıldı. Ekiplerin çalışması sürüyor.

