SON DAKİKA… Sosyal medyada tıkladığı o link hayatını kabusa çevirdi... IBAN numarası yüzünden hapis bile yattı!

Dolandırıcılığı onlar yaptı ama IBAN benim olduğu için suçlu duruma düştüm. IBAN'ım yüzünden hakkımda 10 dosya açıldı. Bir yıl tutuklu kaldım, hayatım altüst oldu. Kendisini banka veya kamu görevlisi olarak tanıtarak dolandırıcılık suçlamasıyla yargılanıyorum. Kimsenin IBAN mağduru olmasını istemiyorum. Sosyal medya üzerinden linklere tıklamayın, para ve kredi vaatlerine inanmayın" dedi.