SON DAKİKA… Kubilay Kaan Kundakçı cinayetinde yeni gelişme! Aleyna Kalaycıoğlu sorguda ne anlattı? Polis Alaattin Kadayıfçıoğlu’nun peşinde…

SON DAKİKA… Türkiye'nin konuştuğu olay, 19 Mart gecesi Ümraniye Sıddık Sokak'ta yaşandı. İddiaya göre, rapçi Canbay & Wolker grubundan Vahap Canbay, bir süre önce ayrıldığı şarkıcı Aleyna Kalaycıoğlu ile yeniden barışmak istedi. Canbay, araları iyi olduğu öğrenilen arkadaşı Kubilay Kundakçı'dan (21) yardım istedi.
ÇAKARLI ARAÇLA GELİP KURŞUN YAĞDIRDILAR!
Kubilay Kundakçı, Vahap Canbay ve arkadaşlarıyla birlikte, Aleyna Kalaycıoğlu'nun bulunduğu stüdyonun önüne gitti. Grup araç içerisinde beklediği sırada, iddiaya göre olay yerine çakarlı lüks araçlarla gelen şüpheliler saldırı gerçekleştirdi. Şüpheliler araç içerisindeki gruba ateş açtı. Kurşunların hedefi olan 21 yaşındaki futbolcu Kubilay Kundakçı ağır yaralandı.
TETİKÇİ ARMATÖR KADAYIFÇIOĞLU'NUN OĞLU ÇIKTI!
İstanbul'da genç futbolcu Kubilay Kaan Kundakçı'nın öldürülmesi olayının failinin ünlü armatör Bilal Kadayıfçıoğlu'nın oğlu Alaattin Kadayıfçıoğlu olduğu belirlendi. Alaattin Kadayıfçıoğlu'nun bir dönem Hülya Avşar'ın kızı Zehra Çilingiroğlu ile de aşk yaşadığı ortaya çıktı.
BAYRAM TATİLİ İÇİN GELDİ… ÖLDÜRÜLDÜ!
Baba Cemil Kundakçı, oğlunun Kars 36 Spor'da futbol oynadığını ve bayram tatili için İstanbul'a geldiğini anlattı. Gözyaşlarına boğulan Kundakçı "Vahap Canbay'ın Aleyna Kalaycıoğlu diye şarkıcılık yapan bir sevgilisi var. Bunlar 15-20 gün önce ayrılmışlar. Aleyna Kalaycıoğlu ile oğlum Kubilay'ın diyalogları iyiydi. Vahap Canbay da kardeşi gibi sever oğlumu. Oğlumdan 'Aleyna ablan seni sever, bizi onunla konuştur, ben barışmak istiyorum, görüşmek istiyorum' diye rica ediyor. Ve oğlum dün akşam yanında Vahap Canbay Aleyna'nın Ümraniye'deki çalıştığı stüdyonun oraya gidiyorlar. Orada arabada beklerlerken, isminin Alaattin Kadayıfçıoğlu olduğunu öğrendiğim bir iş adamının oğlu geliyor, arabanın camına vuruyor, kapıyı açıyor. Vahap Canbay aşağı iniyor.
O ara artık ne yaşandı aralarında bilmiyorum, bu şahıs ateş ediyor. Ateş edince kurşun oğluma geliyor. Vücudunun bir tarafından giriyor öbür tarafından çıkıyor ve oğlum hastanede rahmetli oldu. Ağır bir şekilde hastaneye kaldırılıyor, rahmetli oldu. Yani iki kişi arasında iyilik yapmaya çalışırken benim oğlum rahmetli oldu. Pırıl pırıl gencecik bir çocuk. Ve bu gelen şahıs buraya nasıl geldi? Oğlumla Vahap Canbay'ların orada olduğunu kim söyledi buna? Birinden bilgi aldı. Bu bilgiyi kimden alabilir? Aleyna Kalaycıoğlu'ndan alabilir" ifadelerini kullandı.
BABADAN DİKKAT ÇEKEN İDDİA: KATİL YURT DIŞINA KAÇABİLİR
Oğlunun katilinin bir an önce yakalanmasını isteyen baba, sözlerine şöyle devam etti: Vuran kişi kaçmış, vuran kişi hala yakalanmadı. Ve benim aldığım bilgilere göre deniz yoluyla kaçırılma ihtimali yüksek. Deniz yoluna adaletin, kanunun dikkat edip araştırması lazım acilen. Çakarlı araçla gelmişler. Bu şahsın yakalanması lazım. Oğlumun kanı yerde kalmayacak. Oğlumu vuran kişi cezasını alacak. Kanun onu çıkarmalı ortaya. Ben kanuna, adalete güveniyorum. Bir baba olarak rica ediyorum. Oğlumun katili çıksın ortaya.
RAPÇİ CANBAY: SALDIRIYI ALEYNA BİLİYORDU!
Öte yandan kan donduran cinayetle ilgili şarkıcı Aleyna Kalaycıoğlu da gözaltına alındı. Emniyet'te gördü tanığı olarak ifade veren rapçi Canbay iddiaya göre olayın eski sevgilisi Aleyna Kalaycıoğlu bilgisi dahilinde olabileceğini öne sürdü. Bunun üzerine çalışmalarını derinleştiren Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri Kalaycıoğlu'nu gözaltına aldı. Kalaycıoğlu'nun Cinayet Bürodaki işlemlerinin sürdüğü bildirildi.