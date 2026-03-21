SON DAKİKA… Kubilay Kaan Kundakçı’nın annesi Ülker Kundakçı’nın feryadı yürekleri dağladı: Benim bir tane yavrum vardı…

SON DAKİKA… Türkiye, İstanbul Ümraniye'de yaşanan cinayetle sarsıldı. 21 yaşındaki futbolcu Kubilay Kaan Kundakçı, uğradığı silahlı saldırı sonucu hayata gözlerini kapadı. Kan donduran cinayet, magazin dünyasına da sıçradı. Öyle ki yürütülen soruşturmada, şarkıcı Aleyna Kalaycıoğlu gözaltına alındı.
FAİL ALAATTİN KADAYIFÇIOĞLU…
Kubilay Kaan Kundakçı'nın, Aleyna Kalaycıoğlu ile bir hafta önce ayrıldığı sevgili Rapçi Canbay'ı barıştırmak isterken olay yerine giden çakarlı araçtan açılan kurşun sonucu hayatını kaybettiği ortaya çıktı. Saldırganın ise ünlü armatör Bilal Kadayıfçıoğlu'nın oğlu Alaattin Kadayıfçıoğlu olduğu anlaşıldı.
BABADAN DİKKAT ÇEKEN İDDİA: ALEYNA DA O ARAÇTAYDI
Kubilay Kaan Kundakçı'nın anne ile babası katıldıkları YouTube programında kan donduran cinayetle ilgili bilinmeyenleri anlattı.
Baba Cemil Kundakçı, ateş açılan arabanın içinde Aleyna Kalaycıoğlu'nun da olduğunu iddia ederek "Oğlum bayram tatili için geldi. Yarım yamalak sarıldık oğlum çıktı gitti. Konu ne Aleyna hanımla Canbay'ı barıştıracak. Yanlarında bir sanatçı arkadaşları ile Ümraniye'ye gidiyorlar. Aleyna'yı 1-2 saat bekliyorlar. Birincisi Aleyna'yı beklerken onların beklediğini bilen kimler var bu muamma. Devamında 2 tane araç geliyor. Bir tanesi çakarlı, ikisi de lüks araç. Ve kapıyı açarak deniliyor benim öğrendiğim.
Vahap Canbay'ın bulunduğu kapıyı açıp rastgele ateş ediyorlar. Ve benim oğlum karın bölgesinin yan tarafından kurşun giriyor öbür tarafından çıkıyor. İyilik yapmak için gittiği yerde benim oğlum rahmetli oluyor. İnsanların nasıl vicdanı var? Nasıl bir diyalog bu? Bu çocuk neden öldü? Bunun hesabını kim verecek? Gelen arabanın içerisinde, ateş edilirken Aleyna Kalaycıoğlu'nun da olduğunu duydum. Çığlığı varmış, onu duydum. Nasıl o arabanın içinde olabiliyor?" ifadelerini kullandı.
ANNENİN SÖZLERİ TÜRKİYE'Yİ AĞLATTI: OĞLUMA DOYAMADIM…
Gözyaşlarına boğulan acılı anne Ülker Kundakçı'nın sözleri ise Türkiye'yi ağlattı. Medyablok youtube hesabına konuşan ve "Oğluma doyamadım" diyen anne Ülker Kundakçı, Kubilay Kaan ile olaydan bir saat önce konuştuğunu belirtip o geceyi anlattı:
Olaydan en az 1 saat önce ben oğlumla görüştüm. Beni aradı konuştuk. 'Anne ben Vahap abiyle Aleyna ablaya gittim' dedi. Ancak Aleyna 'Hayır annem istemiyor' demiş. Ben de 'Oğlum konuşmayın' dedim. Vahap'ın köpeğini Aleyna'dan almak için beklemişler. 1 saat sonra ben çocuğumun vurulduğunu öğrendim. Son konuşmamdı o.
Yani Aleyna'nın menajeriyle yemekte olduğunu biliyorlardı. Muhtemelen Aleyna onu ayarladı. Kendisi de o arabanın içindeymiş. Aleyna bunun hesabını versin. Bu olayı sadece Aleyna ile annesi çözecek. O adamı da ortaya çıkartacaklar dostu mu arkadaşı mı kimse. Böyle bir dünya yok artık. Aleyna 'kardeşim' gibi seviyorum dediği Kubilay için bildiklerini anlatsın. Benim bir tane yavrum vardı 20 yaşında ben yarın onu toprağa koyacağım. Annen sana doyamadı oğlum hepsini aldılar elimden. Benim yakışıklı oğlum bunun faillerini bulun Allah rızası için.