SON DAKİKA: Küçük Eymen cinayetinde kan donduran gelişme! Katil anne ve sevgilisi için bir karar daha: Görüntüler ortaya çıkınca...

Türkiye'nin hafızasına "Tandır Cinayeti" olarak kazınan ve minik Eymen'in trajik ölümüyle sarsılan davada, adalet bir kez daha tecelli etti. İzmir'in Bornova ilçesinde 2019 yılında işlenen korkunç cinayetin ardından, katil zanlısı anne ve sevgilisinin telefonlarından çıkan görüntüler kan dondurmuştu. Daha önce "kasten öldürme" ve "eziyet" suçlarından ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırılan sanıklar, bu kez çocuk istismarı ve müstehcenlik suçlamasıyla hakim karşısına çıktı.