SON DAKİKA: Küçük Eymen cinayetinde kan donduran gelişme! Katil anne ve sevgilisi için bir karar daha: Görüntüler ortaya çıkınca...

Türkiye'nin hafızasına "Tandır Cinayeti" olarak kazınan ve minik Eymen'in trajik ölümüyle sarsılan davada, adalet bir kez daha tecelli etti. İzmir'in Bornova ilçesinde 2019 yılında işlenen korkunç cinayetin ardından, katil zanlısı anne ve sevgilisinin telefonlarından çıkan görüntüler kan dondurmuştu. Daha önce "kasten öldürme" ve "eziyet" suçlarından ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırılan sanıklar, bu kez çocuk istismarı ve müstehcenlik suçlamasıyla hakim karşısına çıktı.
GÖRÜNTÜLER ORTAYA ÇIKINCA DEHŞET BÜYÜDÜ
Soruşturma sürecinde Serkan Elçetin'in cep telefonunda yapılan incelemeler, olayın vehametini gözler önüne serdi. Küçük Eymen'in çıplak halde darp edildiği fotoğraflar ve anne Mine Durak'ın öz oğlunu istismar ettiği videoların dosyaya girmesiyle yargı süreci derinleşmişti. Sanıkların bu görüntüleri üreterek "müstehcen yayınlarda çocukları kullanmak" suçunu işledikleri tescillendi.
"BANA UYUŞTURUCU İÇİRİP YAPTIRDI" SAVUNMASI YETMEDİ
İzmir 32. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın karar duruşmasına, tutuklu bulunduğu cezaevinden SEGBİS (Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi) aracılığıyla katılan anne Mine Durak, suçlamaları sevgilisinin üzerine attı. Durak savunmasında, "Tüm bunların sorumlusu Serkan'dır. Bana uyuşturucu kullandırıp bunları yaptırdı" diyerek tahliyesini talep etti. Ancak mahkeme heyeti, sunulan deliller ve cezai ehliyetinin tam olduğuna dair raporlar ışığında sanıklara acımadı.
MAHKEMEDEN 8'ER YIL EK HAPİS CEZASI
Kısa bir aranın ardından kararını açıklayan mahkeme, Mine Durak ve Serkan Elçetin'e "Müstehcen yayınların üretiminde çocukları kullanmak" suçundan ayrı ayrı 8'er yıl hapis cezası verilmesine hükmetti. Öte yandan sanıklar, "Çocukları fuhşa teşvik ettirmek" suçlamasından beraat etti.
Hali hazırda cinayet suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası onanan iki sanığın, bu son kararla birlikte parmaklıklar arkasından çıkma ihtimali tamamen ortadan kalkmış oldu. Küçük Eymen'in davasını yakından takip eden sivil toplum kuruluşları, verilen kararın emsal teşkil etmesini bekliyor.