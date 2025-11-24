SON DAKİKA: Kuduzdan hayatını kaybetti! 17 yaşındaki Hasan’ın son görüntüleri ortaya çıktı! Suyu görünce

KURTARILAMADI: KUDUZDAN KAYBEDİLEN BİR GENÇ HAYAT

Doktorların tüm müdahalelerine rağmen Hasan Ahmed, ne yazık ki 12 Ekim'de hayatını kaybetti. Kuduz teşhisi sonrası başlatılan tedaviye rağmen, virüsün sinir sistemine yayılmış olması nedeniyle genç hasta kurtarılamadı. Öte yandan, köpek saldırısında yaralanan ve kuduz teşhisi konulan Hasan Ahmed'in kardeşinin tedavisinin ise halen sürdüğü öğrenildi. Başıboş köpekler ve kuduz riski konusu, bu trajik olayın ardından bir kez daha Türkiye'nin gündemine oturdu.