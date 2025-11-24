SON DAKİKA: Kuduzdan hayatını kaybetti! 17 yaşındaki Hasan’ın son görüntüleri ortaya çıktı! Suyu görünce

Diyarbakır'ın Ergani ilçesinde yaşanan olay, Türkiye'yi sarsan bir kuduz trajedisine dönüştü. 9 Eylül tarihinde sokakta yürüyen Suriye uyruklu Hasan Ahmed (17) ve kardeşi, başıboş köpeklerin saldırısına uğrayarak yaralandı.
KÖPEK SALDIRISI SONUCU KUDUZ OLDU!
Saldırının ardından Siverek Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Hasan Ahmed, durumunun ağırlaşması üzerine Harran Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne sevk edildi. Yapılan tetkikler sonucunda hem Hasan Ahmed'e hem de kardeşine maalesef kuduz teşhisi konuldu.
HİDROFOBİ GÖRÜNTÜLERİ KAMERADA: HASAN AHMED SUYU GÖRÜNCE NE YAPTI?
Kuduz virüsünün sinir sistemine ulaşmasıyla ortaya çıkan ve hastalığın son evrelerinin en çarpıcı belirtilerinden biri olan hidrofobi (sudan korkma), Hasan Ahmed'in hastanedeki son anlarında net bir şekilde belgelendi. Cep telefonu kamerasıyla kaydedilen görüntülerde, karantinada tedavi altında tutulan Hasan Ahmed'e hemşirenin su vermek istediği anlar yer alıyor.
Genç adamın, suyu gördüğünde ani bir korku ve panik yaşaması, ağlamaya çalışması ve dizlerine vurarak şiddetli bir tepki göstermesi, hastalığın ne kadar ağır ve acı verici olduğunu gözler önüne serdi. Kuduz vakalarında görülen bu hidrofobi durumu, virüsün yutkunma kaslarını etkilemesi ve boğazda spazmlara yol açması nedeniyle, su yutma düşüncesinin bile şiddetli bir acıya neden olmasından kaynaklanır.
KURTARILAMADI: KUDUZDAN KAYBEDİLEN BİR GENÇ HAYAT
Doktorların tüm müdahalelerine rağmen Hasan Ahmed, ne yazık ki 12 Ekim'de hayatını kaybetti. Kuduz teşhisi sonrası başlatılan tedaviye rağmen, virüsün sinir sistemine yayılmış olması nedeniyle genç hasta kurtarılamadı. Öte yandan, köpek saldırısında yaralanan ve kuduz teşhisi konulan Hasan Ahmed'in kardeşinin tedavisinin ise halen sürdüğü öğrenildi. Başıboş köpekler ve kuduz riski konusu, bu trajik olayın ardından bir kez daha Türkiye'nin gündemine oturdu.