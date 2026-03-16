Son dakika: Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel’in de olduğu 6 şüpheli adliyeye sevk edildi

Üst düzey bazı belediye yetkililerinin de aralarında bulunduğu ve gözaltına alınan altı şüphelinin yasal işlemleri tamamlandı. Şüpheliler sağlık kontrollerinin ardından adliyeye sevk edildi. Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel, İmar ve Şehircilik Müdürü Ahmet Taşkan ve Yapı Kontrol Müdürü Mustafa Burak Gündeş'in de aralarında olduğu altı şüpheli 13 Mart'ta Aydın, İzmir ve Antalya'da düzenlenen operasyonlarda gözaltına alınmıştı.