Son dakika: Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel’in de olduğu 6 şüpheli adliyeye sevk edildi

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen ve Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel'in de gözaltına alındığı "Rüşvet" ve "İrtikap" suçlarına ilişkin soruşturmada yeni bir gelişme yaşandı.
Üst düzey bazı belediye yetkililerinin de aralarında bulunduğu ve gözaltına alınan altı şüphelinin yasal işlemleri tamamlandı. Şüpheliler sağlık kontrollerinin ardından adliyeye sevk edildi. Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel, İmar ve Şehircilik Müdürü Ahmet Taşkan ve Yapı Kontrol Müdürü Mustafa Burak Gündeş'in de aralarında olduğu altı şüpheli 13 Mart'ta Aydın, İzmir ve Antalya'da düzenlenen operasyonlarda gözaltına alınmıştı.
Üç ilde düzenlenen baskınlarda gözaltına alınan diğer şüphelilerin belediye mimarı ve şehir plancısı Meral Celep, iş insanı ve eski Kuşadasıspor Kulübü Başkanı Ferdi Zenginoğlu ile iş insanı Hüseyin Kabasakal olduğu öne sürülmüştü.