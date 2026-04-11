Haberler Yaşam Haberleri SON DAKİKA | Kütahya'da 4.8 büyüklüğünde deprem! Çevre illerden de hissedildi
Giriş Tarihi: 11.04.2026 17:42 Son Güncelleme: 11.04.2026 18:09

Son dakika haberleri... Kütahya'nın Simav ilçesinde saat 17.31'de 4.8 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Sarsıntı çevre illerden de hissedilirken ilk belirlemelere göre herhangi bir olumsuz duruma rastlanmadı.

Son dakika haberleri... Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, merkez üssü Kütahya'nın Simav ilçesi olan 4,8 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.

Depremin, 9,12 km kilometre derinlikte meydana geldiği tespit edildi.

Deprem, Uşak, Balıkesir, Bursa gibi çevre illerden de hissedildi.

İlk belirlemelere göre, sarsıntının ardından herhangi bir olumsuz durum yaşanmadı.

VALİ IŞIN: BİR OLUMSUZLUK BİLDİRİLMEDİ

Kütahya Valisi Musa Işın, Simav merkezli depremde herhangi bir olumsuzluk bulunmadığını açıkladı. Sanal medyadan açıklama yapan Vali Işın, "Bugün Simav ilçemiz Yemişli köyünde 17.31'de 4,8 büyüklüğünde bir deprem meydana gelmiştir. Deprem, çevre illerden de hissedilmiş olup, çok şükür şu ana kadar ciddi bir olumsuzluk bildirilmemiştir. AFAD başta olmak üzere tüm kurumlarımızın ekipleri, sahada gerekli tarama ve incelemelere başlamış durumdadır. Vatandaşlarımızın güvenliği için tüm imkanlarımızı seferber ediyoruz. Bu vesileyle depremden etkilenen kıymetli hemşehrilerime geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Rabbim ülkemizi ve milletimizi her türlü afetten muhafaza eylesin" dedi.

