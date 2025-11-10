SON DAKİKA: Kütahya’da akıllara durgunluk veren olay! Yenidoğan bebeğini poşete koyup bakın nereye attı!

ANNE VE BABA TESPİT EDİLDİ, GÖZALTI VAR

Olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatan polis ekipleri, kısa sürede bebeğin annesinin apartmanın birinci katında ikamet eden E.Y. (20) olduğunu tespit etti. Yapılan araştırmalar neticesinde bebeğin babasının ise M.G. (22) olduğu belirlendi. Anne E.Y., polis tarafından gözaltına alınırken, olayla ilgili soruşturmanın derinleştirilerek sürdürüldüğü bildirildi.