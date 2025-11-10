SON DAKİKA: Kütahya’da akıllara durgunluk veren olay! Yenidoğan bebeğini poşete koyup bakın nereye attı!

Kütahya'nın İstiklal Mahallesi, Kelebek Sokak'ta bulunan bir apartmanda yaşanan insanlık dışı olay, mahalle sakinlerini ve tüm Türkiye'yi dehşete düşürdü. Hamileliğini ailesinden ve çevresinden sakladığı iddia edilen 20 yaşındaki E.Y., banyoda gizlice dünyaya getirdiği erkek bebeğini, bir poşet içine koyarak apartmanın havalandırma boşluğuna attı.
BEBEK SESİYLE ORTAYA ÇIKTI
Korkunç olay, apartman sakinlerinin havalandırma boşluğundan gelen ağlama seslerini duyup durumu fark etmesiyle ortaya çıktı. Vatandaşların hemen 112 Acil Çağrı Merkezi'ne haber vermesi üzerine bölgeye sağlık, itfaiye ve polis ekipleri hızla sevk edildi.
Olay yerine gelen ekipler, yaptıkları titiz incelemede, havalandırma boşluğunun derinliklerinde poşet içerisinde yeni doğmuş bir bebek buldu. İtfaiye ekiplerinin hassas çalışması sonucu boşluktan çıkarılan ve hayatta olduğu belirlenen yeni doğan erkek bebek, ilk müdahalenin ardından vakit kaybetmeden Kütahya Şehir Hastanesi'ne sevk edildi.
BEBEĞİN HAYATİ TEHLİKESİ SÜRÜYOR
Hastanede yoğun bakım ünitesine alınan talihsiz bebeğin, yaşadığı travma ve sağlık durumu nedeniyle hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi.
ANNE VE BABA TESPİT EDİLDİ, GÖZALTI VAR
Olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatan polis ekipleri, kısa sürede bebeğin annesinin apartmanın birinci katında ikamet eden E.Y. (20) olduğunu tespit etti. Yapılan araştırmalar neticesinde bebeğin babasının ise M.G. (22) olduğu belirlendi. Anne E.Y., polis tarafından gözaltına alınırken, olayla ilgili soruşturmanın derinleştirilerek sürdürüldüğü bildirildi.