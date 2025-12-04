SON DAKİKA... Kütahya’da feci olay! Evde çıkan yangında 83 yaşındaki anne öldü kızı yaralandı!

Sultanbağı Mahallesi'nde Ayşe Sarı ve annesi Zekiye Sarı'ya ait müstakil evde henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Evden çıkan dumanı gören mahallelinin ihbarı üzerine adrese çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Bu sırada yoğun dumandan etkilenen ve el ile ayaklarında yanık oluşan Ayşe Sarı, kendi imkanlarıyla dışarı çıktı.