Haberler Yaşam Haberleri SON DAKİKA | Mabel Matiz hakkında karar verildi!
Giriş Tarihi: 8.05.2026 14:18

Mabel Matiz olarak bilinen ünlü şarkıcı Fatih Karaca'nın ‘Perperişan’ isimli şarkısındaki sözlerinde ‘müstehcenlik’ suçunu işlediği gerekçesiyle yargılandığı davada karar çıktı. Mahkeme Mabel Matiz'in beraatine karar verdi.

Şarkıcı Mabel Matiz olarak bilinen Fatih Karaca'ya yönelik 'Perperişan' şarkısının sözlerinde müstehcen betimlemelerin yapıldığı ve yaş sınırlaması olmaması gerekçesiyle çocuklar için tehlike arz ettiği iddiasıyla CİMER'e giden şikayetler sonucu yürütülen soruşturma tamamlanmış, hazırlanan iddianamede Mabel Matiz'in 3 yıla kadar hapis cezasına çarptırılması talep edilmişti. Ünlü şarkıcının bugün İstanbul Asliye Ceza Mahkemesi'nde karar duruşması görüldü. Karaca duruşmaya katılmazken avukatları salonda hazır bulundu.

BERAATİNE KARAR VERİLDİ

Mahkeme sanık Fatih Karaca hakkında suçun yasal unsurları oluşmadığı gerekçesiyle beraatine karar verdi.

