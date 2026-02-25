SON DAKİKA… Mahkemeden akran zorbalığı ile ilgili emsal karar: Çocuğumuz Ahmet Minguzzi ve Atlas Çağlayan gibi olacaktı!

MAHKEME, YENİ KANUN HAZIRLIKLARINA VURGU YAPTI

Mahkemenin tedbir kararında, son dönemde kamu vicdanını yaralayan pek çok elim hadisede, çocukların giderek hızlanan bir ivme ile suça sürüklenmesinin toplumun her kesimi tarafından gözlemlendiği ifade edildi.

Çocukların suça sürüklenmesinin önünü kesecek nitelikte kanun yapma hazırlıklarına vurgu yapılan kararda, "Bu çalışmaların uzun vadede toplumsal barışı sağlamakla başarıya ulaşması tüm kamunun ortak temennisidir. Ancak kamu vicdanını yaralayan bu hadiseler karşısında yeni kanunlarla birlikte mevcut düzenlemelerin de kamu barışının sağlanması bakımından hakimin takdir yetkisi çerçevesinde yeniden yorumlanması, çözüm sürecini muhakkak ki kısaltacaktır." değerlendirmesi yapıldı.