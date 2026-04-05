SON DAKİKA: Mahkemeye başvurdu, arkadaşlarının taktığı lakabı isim olarak aldı! Duyanlar şaka yaptığını sanıyor!

Rize kent merkezinde esnaflık yapan Seyfullah Gökyıldız, bitmek bilmeyen enerjisi ve çevresindekilerin "Nasılsın?" sorusuna her daim verdiği "Atom gibiyim" yanıtıyla tanınıyordu. Zamanla bu cevap bir lakaba dönüştü ve hem arkadaş ortamında hem de sosyal medyada artık "Atom" olarak anılmaya başlandı.
"ATOM GİBİYİM" DERKEN "ATOM" OLDU!
Lakabının üzerine yapışmasıyla harekete geçen Gökyıldız, radikal bir karar alarak adını resmen değiştirmek için mahkemenin yolunu tuttu. Yapılan araştırmalarda benzerine rastlanmayan isim, hukuki sürecin tamamlanmasıyla birlikte tescillendi. 48 yıllık Seyfullah, artık resmen Atom Gökyıldız oldu.
"KENDİMİ DAHA GÜÇLÜ HİSSEDİYORUM"
Yeni kimliğiyle birlikte hayatında yeni bir sayfa açtığını belirten Atom Gökyıldız, bu ismin kendisine büyük bir öz güven kattığını ifade etti. Gökyıldız, değişim sürecini şu sözlerle anlattı: "48 yıldır Seyfullah'tım, bundan sonra hayatıma Atom olarak devam edeceğim. Bu isim bana aşırı bir öz güven veriyor; kendimi daha güçlü hissediyorum. Araştırdım; atom tostu var, atom meyve suyu var ama isim olarak Atom'a rastlamadım. Kendi araştırmalarıma göre dünyada tekim."
TAPUDAN EHLİYETE HER ŞEY DEĞİŞTİ: "ŞAKA MI YAPIYORSUNUZ?"
İsim değişikliğinin ardından sadece kimliği değil; ehliyetinden tapu kayıtlarına, banka kartlarından resmi evraklarına kadar her şeyi güncelleyen Gökyıldız, günlük hayatta ilginç tepkilerle karşılaşıyor. Özellikle resmi kurumlarda ve banka aramalarında ismini duyanların önce "Şaka mı yapıyorsunuz?" dediğini belirten Rizeli esnaf, durumun ciddiyetini kanıtlamak için sık sık kimlik göstermek zorunda kalıyor.
"ELEMENTLİ DÖNÜŞÜM" ESPRİLERİ HAVADA UÇUŞUYOR
Çevresinden gelen tepkilerin çeşitlilik gösterdiğini dile getiren Atom Gökyıldız, "İlk başta yadırgayanlar, 'Böyle isim mi olur?' diyenler oldu. Ama alışanlar artık tebrik ediyor. Hatta bazı arkadaşlarım durumla eğlenerek 'elementli dönüşüm başladı' diye espri yapıyorlar. Ben halimden memnunum, ismimle özdeşleştim" diye konuştu.