Giriş Tarihi: 27.9.2025 11:24

SON DAKİKA... Mahra Melin Pınar Köpeklerden kaçarken kamyonun altında kalmıştı: Talihsiz kızın mezarına büyük saygısızlık!

SON DAKİKA… Antalya’da 2022 yılında 9 yaşındaki Mahra Melin Pınar, sahipsiz sokak köpeklerinden kaçarken kamyonun altında kaldı. Tam 23 gün boyunca yaşamak için direndi savaştı. Ancak bir bacağı kesilen küçük kız tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Mahra’nın yolun ortasında gözyaşı döktüğü son görüntüsü milyonların hafızasına kazınırken, önceki gün yürek sızlatan bir olay yaşandı. Mahra’nın mezarına bazı vicdansızlar tarafından köpek maması bırakıldı. O görüntüye tepki yağdı: Bulun bu vicdansızları!

SON DAKİKA… Türkiye'nin gündeminde, sokak köpeklerinin yol açtığı tehlike vardı… Kontrolsüzce çoğalan ve yediden yetmişe herkesi tehdit eden sokak köpekleri onlarca kişiyi yaraladı, evlatlarımızı hayattan kopardı.

Antalya'da 5 Mart 2022'de yaşanan olay ise tüm Türkiye'nin hafızasına kazındı. 9 yaşındaki Mahra Melin Pınar sahipsiz sokak köpeklerinden kaçarken kamyonun altında kaldı. Yolun ortasında acıyla feryat ettiği görüntüsüyle milyonların yüreğini yakan Mahra'nın bacağı kesildi ancak talihsiz yavru tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

23 günlük yaşam savaşını kaybeden Mahra, gözyaşları ile sonsuzluğa uğurlanırken, acılı ailesi kurduğu dernekle evlatlarının ölümüne neden olan sokak köpekleriyle mücadele etmeye başladı.

Acılı aile, zaman zaman hayvan severlerin hedefi haline gelirken geçtiğimiz gün yürek sızlatan bir olay yaşandı. Saygısızlıkta sınır tanımayan bazı vicdansızlar, köpeklerden kaçarken hayatını kaybeden Mahra'nın mezarına köpek maması bıraktı! Henüz 9 yaşında hayata gözlerini kapayan küçücük bir çocuğun mezarına yapılan bu terbiyesizlik büyük tepki topladı

VİCDANSIZLIĞA TEPKİ YAĞDI!

Olayı gerçekleştiren köpek saplantılı şahısların bulunması ve ceza alması için çağrı yapıldı.

