SON DAKİKA... Mahra Melin Pınar Köpeklerden kaçarken kamyonun altında kalmıştı: Talihsiz kızın mezarına büyük saygısızlık!

SON DAKİKA… Türkiye'nin gündeminde, sokak köpeklerinin yol açtığı tehlike vardı… Kontrolsüzce çoğalan ve yediden yetmişe herkesi tehdit eden sokak köpekleri onlarca kişiyi yaraladı, evlatlarımızı hayattan kopardı.
Antalya'da 5 Mart 2022'de yaşanan olay ise tüm Türkiye'nin hafızasına kazındı. 9 yaşındaki Mahra Melin Pınar sahipsiz sokak köpeklerinden kaçarken kamyonun altında kaldı. Yolun ortasında acıyla feryat ettiği görüntüsüyle milyonların yüreğini yakan Mahra'nın bacağı kesildi ancak talihsiz yavru tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
Acılı aile, zaman zaman hayvan severlerin hedefi haline gelirken geçtiğimiz gün yürek sızlatan bir olay yaşandı. Saygısızlıkta sınır tanımayan bazı vicdansızlar, köpeklerden kaçarken hayatını kaybeden Mahra'nın mezarına köpek maması bıraktı! Henüz 9 yaşında hayata gözlerini kapayan küçücük bir çocuğun mezarına yapılan bu terbiyesizlik büyük tepki topladı
VİCDANSIZLIĞA TEPKİ YAĞDI!
Olayı gerçekleştiren köpek saplantılı şahısların bulunması ve ceza alması için çağrı yapıldı.