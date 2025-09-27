SON DAKİKA... Mahra Melin Pınar Köpeklerden kaçarken kamyonun altında kalmıştı: Talihsiz kızın mezarına büyük saygısızlık!

Antalya'da 5 Mart 2022'de yaşanan olay ise tüm Türkiye'nin hafızasına kazındı. 9 yaşındaki Mahra Melin Pınar sahipsiz sokak köpeklerinden kaçarken kamyonun altında kaldı. Yolun ortasında acıyla feryat ettiği görüntüsüyle milyonların yüreğini yakan Mahra'nın bacağı kesildi ancak talihsiz yavru tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.