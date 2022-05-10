Mal paylaşımında kan aktı: Doktor, kuzenini öldürdü

Gaziantep İncilipınar Mahallesi Gazi Muhtar Paşa Bulvarı üzerinde bulunan Doktorlar Sitesi'nde meydana gelen olayda, kentin tanınmış kadın doğum uzmanlarından Dr. Bekir Çelik ve amcasının çocukları arasında iddiaya göre, mal paylaşımı nedeniyle tartışma çıktı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine doktor ve amcasının çocukları birbirlerine bıçak ve silahla saldırdı. Kavga sırasında Dr. Çelik, iş merkezinin girişinde kendisine satırla saldıran şahıslara ateş açtı. Doktorun silahından çıkan mermilerle 3 kişi yaralandı. Başına mermi isabet eden Alaattin Çelik, olay yerinde yaşamını yitirirken, iki kişi de çeşitli yerlerinden yaralandı.

Olayın duyulması üzerine bölgeye ambulans ve çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Bölgede geniş güvenlik önlemi alan polis katil zanlısı doktoru gözaltına aldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatılırken hastaneyr kaldırılan 2 yaralının durumlarının iyi olduğu öğrenildi.





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