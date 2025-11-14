Haberler Yaşam Haberleri SON DAKİKA: Malatya'da zincirleme kaza: 2 ölü, 3 yaralı! Kaza anı ortaya çıktı
Giriş Tarihi: 14.11.2025 11:00 Son Güncelleme: 14.11.2025 11:16

Dün gece Malatya'nın Elazığ Bulvarı üzerinde meydana gelen ve üç aracın karıştığı feci zincirleme trafik kazasında can kaybı sayısı 2'ye yükseldi. Otomobilde bulunan iki kişi yaşamını yitirirken, aralarında otobüs şoförünün de bulunduğu 3 kişi yaralandı. Olay anı, güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.

DHA Yaşam
Kaza, dün saat 20.30 sıralarında Elazığ Bulvarı üzerinde gerçekleşti. S.Ç. yönetimindeki 34 E 0353 plakalı otomobil, aynı istikamette seyir halinde olan Ö.T. idaresindeki 23 AAZ 953 plakalı TIR'a ve N.B.'nin kullandığı 44 BF 510 plakalı Büyükşehir Belediyesi'ne ait otobüse çarptı.

KORKUNÇ KAZA ELAZIĞ BULVARI'NDA YAŞANDI

Çevredeki sürücülerin hemen durumu bildirmesi üzerine kaza bölgesine çok sayıda ekip sevk edildi. Sağlık, itfaiye, UMKE, AFAD ve polis ekipleri olay yerinde geniş güvenlik önlemleri aldı.

2 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ, ACI HABER HASTANEDE GELDİ

Kaza sonrası adeta demir yığınına dönen otomobilde yapılan ilk kontrollerde, yolcu konumundaki Cengiz Özen (27)'in olay yerinde yaşamını yitirdiği belirlendi.

Kazada yaralanan otomobil sürücüsü S.Ç., yolculardan Ahmet Çelik (30) ve otobüs şoförü N.B. ise ilk müdahalelerinin ardından hızla Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Ancak, hastanede tedavi altına alınan Ahmet Çelik de doktorların tüm çabasına rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Toplamda 2 kişinin öldüğü kazada, yaralanan diğer 3 kişinin hastanedeki tedavileri devam ediyor. Yaralıların sağlık durumlarına ilişkin güncel bilgiler bekleniyor.

KAZA ANI GÜVENLİK KAMERASINDA

Öte yandan, yaşanan bu büyük felaketin güvenlik kamerası görüntüleri de ortaya çıktı. Görüntülerde, otomobilin diğer araçlara çarptığı ve kazanın gerçekleştiği korkunç anlar yer alıyor.

Emniyet güçleri, kazayla ilgili detaylı soruşturma başlattı.

