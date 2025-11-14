SON DAKİKA: Malatya’da zincirleme kaza: 2 ölü, 3 yaralı! Kaza anı ortaya çıktı

Kazada yaralanan otomobil sürücüsü S.Ç., yolculardan Ahmet Çelik (30) ve otobüs şoförü N.B. ise ilk müdahalelerinin ardından hızla Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Ancak, hastanede tedavi altına alınan Ahmet Çelik de doktorların tüm çabasına rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.