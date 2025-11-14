SON DAKİKA: Malatya’da zincirleme kaza: 2 ölü, 3 yaralı! Kaza anı ortaya çıktı

Kaza, dün saat 20.30 sıralarında Elazığ Bulvarı üzerinde gerçekleşti. S.Ç. yönetimindeki 34 E 0353 plakalı otomobil, aynı istikamette seyir halinde olan Ö.T. idaresindeki 23 AAZ 953 plakalı TIR'a ve N.B.'nin kullandığı 44 BF 510 plakalı Büyükşehir Belediyesi'ne ait otobüse çarptı.
KORKUNÇ KAZA ELAZIĞ BULVARI'NDA YAŞANDI
Çevredeki sürücülerin hemen durumu bildirmesi üzerine kaza bölgesine çok sayıda ekip sevk edildi. Sağlık, itfaiye, UMKE, AFAD ve polis ekipleri olay yerinde geniş güvenlik önlemleri aldı.
Kazada yaralanan otomobil sürücüsü S.Ç., yolculardan Ahmet Çelik (30) ve otobüs şoförü N.B. ise ilk müdahalelerinin ardından hızla Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Ancak, hastanede tedavi altına alınan Ahmet Çelik de doktorların tüm çabasına rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.
Toplamda 2 kişinin öldüğü kazada, yaralanan diğer 3 kişinin hastanedeki tedavileri devam ediyor. Yaralıların sağlık durumlarına ilişkin güncel bilgiler bekleniyor.
KAZA ANI GÜVENLİK KAMERASINDA
Öte yandan, yaşanan bu büyük felaketin güvenlik kamerası görüntüleri de ortaya çıktı. Görüntülerde, otomobilin diğer araçlara çarptığı ve kazanın gerçekleştiği korkunç anlar yer alıyor.