SON DAKİKA: Malatya’da peş peşe depremler! AFAD verileri açıkladı!

AFAD, Malatya Battalgazi'de 3.9 ve 4.4 büyüklüğünde iki deprem meydana geldiğini duyurdu. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, merkez üssü Malatya'nın Battalgazi ilçesi olan 3.9 büyüklüğünde deprem meydana geldi.



Saat 15.41'de gerçekleşen depremin derinliği 13.27 km olarak kaydedildi. Öte yandan saat 15.42'de 4.4 büyüklüğünde ikinci deprem meydana geldi.