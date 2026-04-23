SON DAKİKA: Manavgat Belediyesi’nde ‘rüşvet çarkı’ patladı: İmar müdürü her şeyi itiraf etti! "Milyon dolarlar havada uçuştu..."

"RÜŞVET YOKSA İSKAN YOK"

İfadeye göre, imara aykırı otellerin dosyaları bilinçli şekilde bekletildi. Süreç, üst düzey yöneticilere bildirildi ve otel sahipleriyle temas kurulduktan sonra devreye doğrudan "rüşvet" mekanizması girdi. Taraflar arasında rüşvet trafiği tamamlanmadan hiçbir dosyanın ilerlemediği vurgulandı. Şüpheli, sistemin en net kuralını şu sözlerle ortaya koydu: "Maddi menfaat sağlanmadan hiçbir otelciye iskân verilmezdi." Bu cümle, soruşturmanın merkezine oturan en kritik detaylardan biri oldu. Belediyedeki sürecin yalnızca tek bir kişiyle sınırlı olmadığı, birden fazla isim üzerinden yürütülen organize bir yapı olduğu ifade edildi. Şüpheli, bazı rüşvetlere doğrudan katıldığını, bazılarına aracılık ettiğini, bazı durumlarda ise pay aldığını açıkça beyan etti.

ELDEN ALINAN DOLARLAR, EURO'LAR DOSYAYA GİRDİ

İfadede yer alan detaylar, rüşvet çarkının boyutunu gözler önüne serdi. Otellerin imara aykırı olmasına rağmen iş bitim belgesi ve iskân alabilmesi için yüz binlerce dolar ve euro seviyesinde ödemeler yapıldığı anlatıldı. Şüpheli, bazı ödemeleri bizzat elden aldığını, bazılarının restoranlarda, bazıların ise farklı noktalarda teslim edildiğini belirtti. Paraların genellikle parça parça verildiği, sürecin dikkat çekmemesi için farklı yöntemler kullanıldığı da ifade edildi.