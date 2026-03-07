SON DAKİKA: Manisa’da 30 milyon liralık dev vurgun: Film sahnelerini aratmayan görüntüler ortaya çıktı!

Manisa'da soğukkanlılıkla gerçekleştirilen akılalmaz hırsızlık olayı, Saruhanlı ilçesindeki bir kuru üzüm fabrikasında meydana geldi. 7 Şubat'ı 8 Şubat'a bağlayan gece, fabrikanın idari binasına sızan şüpheliler, yanlarında getirdikleri ekipmanlarla dev çelik kasaları adeta kağıt gibi kesti. Kasaların içindeki yaklaşık 30 milyon lirayı sırt çantalarına dolduran şahıslar, hiçbir iz bırakmamaya çalışarak kayıplara karıştı.
TELSİZLİ, MASKELİ VE PROFESYONEL: 30 MİLYONLUK GECE MESAİSİ
Güvenlik kameralarına yansıyan görüntülerde, şebeke üyelerinin birbirleriyle telsizle haberleştiği, yangın merdivenlerinden çatıya tırmanarak içeri girdiği ve operasyonu büyük bir gizlilikle yürüttüğü görüldü.
POLİS 2 BİN SAATLİK KAYDI DİDİK DİDİK ETTİ
Olayın ardından Saruhanlı Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde harekete geçen Manisa İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, adeta iğneyle kuyu kazdı. Asayiş ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri, fabrika ve çevresindeki 2 bin saatlik güvenlik kamerası görüntüsünü saniye saniye izledi.
Sadece kameralarla yetinmeyen ekipler, Plaka Tanıma Sistemi (PTS) üzerinden bölgeye giriş çıkış yapan 3 bin aracı tek tek analiz etti. Yapılan teknik ve fiziki takip, polisi İstanbul merkezli dev bir hırsızlık şebekesine ulaştırdı.
10 FARKLI İL, MİLYONLARCA EURO: "FABRİKA AVCILARI" ÇÖKERTİLDİ
Soruşturmayı derinleştiren Manisa polisi, şebekenin sadece Saruhanlı ile sınırlı kalmadığını ortaya çıkardı. Elebaşı E.T. (43) tarafından yönetilen çetenin, Türkiye'nin sanayi haritasını çıkardığı belirlendi.
Şebekenin; Manisa (Saruhanlı, Turgutlu, Akhisar), Aydın, Burdur, Uşak, Denizli, Balıkesir (Bandırma), Bursa (Orhangazi) ve Bilecik (Söğüt) gibi pek çok noktada 10'dan fazla fabrikada benzer soygunlar gerçekleştirdiği ya da teşebbüste bulunduğu saptandı. Ayrıca zanlıların, 2025 yılının Ekim ayında Turgutlu'daki bir seramik fabrikasından 2 milyon avro çalan grupla da bağlantılı oldukları deşifre edildi.
ŞAFAK OPERASYONUYLA 7 TUTUKLAMA
Manisa polisinin İstanbul ve Yalova'da gerçekleştirdiği eş zamanlı operasyonla, şebeke lideri E.T. ile birlikte 7 suç ortağı kıskıvrak yakalandı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan 7'si tutuklanarak cezaevine gönderilirken, bir kişi adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.