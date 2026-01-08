Haberler Yaşam Haberleri SON DAKİKA... Manisa'da 52 yaşındaki Şerife Çınar 7 gündür kayıp: Kadavra köpekleri devreye girdi...
Giriş Tarihi: 8.01.2026 16:31 Son Güncelleme: 8.01.2026 16:47

SON DAKİKA... Manisa'da 52 yaşındaki Şerife Çınar 7 gündür kayıp: Kadavra köpekleri devreye girdi...

SON DAKİKA... Manisa'da kendisinden haber alınamayan Şerife Çınar'ı arama çalışmaları 7'nci gününe girdi. Çalışmalar, 5 kilometrelik alanda yoğunlaşırken, kayıp kadını iz takip ve kadavra köpekleri de ekiplere eşlik etti.

DHA Yaşam
Demirci ilçesine bağlı Çamlıca Mahallesi'nde yaşayan ve kendisinden haber alınamayan Şerife Çınar için 2 Ocak'ta başlatılan arama çalışmaları genişletilerek sürdürülüyor.

Kayıp ihbarının ardından bölgeye sevk edilen Demirci İlçe Emniyet Müdürlüğü, İlçe Jandarma Komutanlığı, AFAD, Jandarma Arama Kurtarma (JAK), AKUT ve Demirci Belediyesi Arama Kurtarma ekiplerinden oluşan yaklaşık 60 kişilik ekip, kaplıca mevki ile Yortan mevki arasındaki yaklaşık 5 kilometrelik alanda yoğun arama yaptı.

GÜVENLİK KAMERALARI İNCELENİYOR

Arama çalışmalarına iz takip ve kadavra köpekleri de dahil edilirken, ekipler belirlenen noktalarda hassas tarama yapıyor. Zorlu arazi şartları, sağanak ve fırtınaya rağmen çalışmalarını sürdüren ekipler; bağ evleri, dere yatakları, tarım arazileri ve ormanlık alanlarda bir iz arıyor. Çevrede bulunan güvenlik kameraları da tek tek inceleniyor.

