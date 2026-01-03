Haberler Yaşam Haberleri SON DAKİKA... Manisa'da feci kaza! Otomobil elektrik diğerine çarptı: 2 ölü 1 yaralı var!
Giriş Tarihi: 3.01.2026 09:36 Son Güncelleme: 3.01.2026 09:54

SON DAKİKA... Manisa'nın Sarıgöl ilçesinde otomobilin elektrik direği ile bariyerlere çarpması sonucu sürücü ağır yaralandı, eşi ve 5 yaşındaki oğlu hayatını kaybetti.

Manisa'nın Sarıgöl ilçesinde otomobilin elektrik direği ile bariyerlere çarpması sonucu sürücü ağır yaralandı, eşi ve 5 yaşındaki oğlu hayatını kaybetti. Ümmü Gül Ulutaş (25) idaresindeki 45 AKG 328 plakalı otomobil, Denizli-Manisa kara yolu Ahmetağa Mahallesi yakınlarında elektrik direğine çarptı.

5 YAŞINDAKİ NECİP HAYATINI KAYBETTİ

Çarpmanın etkisiyle savrulan otomobil, bariyerlere vurdu. İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, sürücünün araçtaki eşi Samet Ulutaş'ın (30) kaza yerinde hayatını kaybettiğini belirledi. Ağır yaralanan sürücü Ümmü Gül ile 5 yaşındaki oğlu Necip Ulutaş, ambulanslarla Alaşehir Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Küçük çocuk, hastanedeki müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

