SON DAKİKA: Manisa’da vahşet! Miras paylaşımı 17 yıllık Ebru Koyuncu cinayetini ortaya çıkardı! Yasak ilişki ve enişte detayı...

Manisa'nın Şehzadeler ilçesinde yaşayan bir ailenin, hayatını kaybeden babalarının ardından başlattığı miras işlemleri, 17 yıldır gizli kalan karanlık bir tabloyu ortaya çıkardı.
MİRAS İŞLEMLERİ CİNAYETİ ARALADI
Yakınlarının kayıp başvurusu üzerine harekete geçen Manisa İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, 2009 yılından beri kayıp olan Ebru Koyuncu'nun dosyasını yeniden açtı. Yapılan derinlemesine incelemeler, basit bir kayıp vakasının ötesinde planlı bir cinayeti işaret etti.
Manisa'da miras işlemleri 17 yıllık cinayeti ortaya çıkardı | Video
YASAK AŞK VE İPLE BOĞMA İDDİASI
Soruşturma derinleştikçe kan donduran detaylar bir bir gün yüzüne çıktı. İddiaya göre Ebru Koyuncu, o dönem ablası Fatma Köse'nin dini nikahlı eşi olan Ufuk Köse'nin yanında çalışıyordu. İkili arasında yaşanan ilişki sonucunda genç kadının hamile kaldığı öne sürüldü. Bu durumun ardından çıkan tartışmada, şüpheli Ufuk Köse'nin Ebru Koyuncu'yu iple boğarak öldürdüğü iddia edildi.
UFUK KÖSE
BAHÇEDEN ÇIKAN KAFATASI VE KEMİK PARÇALARI
Cinayet şüphesinin somutlaşmasıyla birlikte jandarma ekipleri operasyon için düğmeye bastı. İzmir'in Kemalpaşa ilçesine bağlı Armutlu 85. Yıl Cumhuriyet Mahallesi'nde, olay tarihinde Ufuk Köse'ye ait olduğu belirlenen bir bahçede kazı çalışması başlatıldı. Yapılan titiz kazıda, maktule ait olduğu değerlendirilen kafatası ve kemik parçalarına ulaşıldı. Bulunan kalıntılar, kesin teşhis için Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi.
FATMA KÖSE
"SÖYLEYECEK SÖZÜM YOK"
Olayla ilgili olarak abla Fatma Köse ve eski enişte Ufuk Köse gözaltına alındı. Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden Fatma Köse, basın mensuplarının "Pişman mısınız?" sorusuna "Söyleyecek sözüm yok" yanıtını verdi. Öte yandan Fatma Köse'nin ifadelerinde cinayeti Ufuk Köse'nin işlediğini söylediği öğrenildi. Adalete teslim edilen iki şüphelinin sorgusu devam ediyor.