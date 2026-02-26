SON DAKİKA: Manisa’da vahşet! Miras paylaşımı 17 yıllık Ebru Koyuncu cinayetini ortaya çıkardı! Yasak ilişki ve enişte detayı...



UFUK KÖSE

BAHÇEDEN ÇIKAN KAFATASI VE KEMİK PARÇALARI

Cinayet şüphesinin somutlaşmasıyla birlikte jandarma ekipleri operasyon için düğmeye bastı. İzmir'in Kemalpaşa ilçesine bağlı Armutlu 85. Yıl Cumhuriyet Mahallesi'nde, olay tarihinde Ufuk Köse'ye ait olduğu belirlenen bir bahçede kazı çalışması başlatıldı. Yapılan titiz kazıda, maktule ait olduğu değerlendirilen kafatası ve kemik parçalarına ulaşıldı. Bulunan kalıntılar, kesin teşhis için Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi.