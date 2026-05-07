SON DAKİKA… Mardin’de babasını miras için bombayla havaya uçuracaktı: Vicdansız evladın cezası belli oldu

Mardin'in Mazıdağı ilçesinde 2 yıl önce miras için babasını patlayıcıyla öldürmek isteyen kişi ve ona para karşılığı yardım eden 3 sanık, 7 yıl 1 aydan 17 yıl 6 aya kadar değişen sürelerde hapis cezasına çarptırıldı. Mardin 5. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmada, tutuklu sanık Berkant K, olayın mağduru Mehmet E. ve avukatlar hazır bulundu. Tutuklu sanıklardan Mehmet E'nin oğlu Polat E. ile arkadaşları Abas A. ve Baran A. ise duruşmaya bulundukları cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı.