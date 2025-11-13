Son Dakika: Marmara deprem ile sallandı! AFAD ve Kandilli Rasathanesi ile İstanbul’da deprem mi oldu, kaç şiddetinde?

Marmara Bölgesi, az önce hissedilen sarsıntıyla sallandı. İstanbul'un Anadolu ve Avrupa yakasında yaşayan vatandaşlar tarafından araştırlan sarsıntıyla ilgili sismik grafikten bilgileri almak üzere gözler AFAD (Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı) ve Kandilli Rasathanesi sistemlerine döndü. İşte, İstanbul depremi hakkında detaylar: