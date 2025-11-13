Haberler Yaşam Haberleri Son Dakika: Marmara deprem ile sallandı! AFAD ve Kandilli Rasathanesi ile İstanbul'da deprem mi oldu, kaç şiddetinde?
Giriş Tarihi: 13.11.2025 12:16 Son Güncelleme: 13.11.2025 12:18

Marmara Bölgesi, öğle saatlerinde sallandı. Başta İstanbul olmak üzere çevre bölgelerde de hissedilen sarsıntı sonrası araştırmalar hız kazandı. Sosyal medyada hızla yayılan "İstanbul'da deprem mi oldu?" ve "Depremin merkez üssü neresi?" soruları gündemi meşgul ederken, gözler resmi veriler için AFAD ve Kandilli Rasathanesi'ne çevrildi. İşte, 13 Kasım 2025 tarihli Marmara deprem hakkında merak edilenler:

Marmara Bölgesi, az önce hissedilen sarsıntıyla sallandı. İstanbul'un Anadolu ve Avrupa yakasında yaşayan vatandaşlar tarafından araştırlan sarsıntıyla ilgili sismik grafikten bilgileri almak üzere gözler AFAD (Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı) ve Kandilli Rasathanesi sistemlerine döndü. İşte, İstanbul depremi hakkında detaylar:

SON DAKİKA: MARMARA DEPREM İLE SALLANDI!

Marmara Denizi İstanbul Silivri açıkları 3.6 büyüklüğünde sallandı. Kandilli Rasathanesi tarafından yayımlanan bilgilere göre saat 11.57'de meydana gelen sarsıntı yerin 19 km altında gerçekleşti.

İşte, detaylı bilgiler:

İSTANBUL'DA DEPREM Mİ OLDU?

SILIVRI ACIKLARI-ISTANBUL (MARMARA DENIZI)

13.11.2025, 11:57:49 TSİ

Büyüklük: 3.6

Derinlik: 19.1 km

