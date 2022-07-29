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Giriş Tarihi: 29.7.2022 15:58 Son Güncelleme: 29.7.2022 16:39

Son dakika: Marmaris’te orman yangını! Alevler otele sıçradı!

Son dakika: Marmaris İçmeler’de yerleşim yerlerine yakın noktadaki ormanlık alanda yangın çıktı. Rüzgarın etkisiyle büyüyen yangın, bir otele ve yerleşim yerlerine sıçradı. İşte son dakika haberinin detayları...

HAYRETTİN ŞAŞMAZ HAYRETTİN ŞAŞMAZ
Son dakika: Marmaris’te orman yangını! Alevler otele sıçradı!

Son dakika haberleri: Marmaris'in İçmeler Mahallesi Turunç yolu üzerindeki ormanlık alanda henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Yerleşim yerlerine yakın bir noktada çıkan yangın, rüzgarın etkisiyle büyüdü.

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SON DAKİKA: MARMARİS'TEKİ YANGINA 7 HELİKOPTER VE 5 UÇAK İLE MÜDAHALE EDİYOR

Yangın bölgesine, Muğla Orman Bölge Müdürlüğünde konuşlu tüm hava araçları ve arazözler yönlendirildi. 7 helikopter 5 uçak yangın bölgesine sevk edildi. Ekiplerin yangını söndürme çalışmaları sürüyor. Alevlerin yerleşim yerline sıçradığı öğrenildi.

ALEVLER OTELLERE VE EVLERE SIÇRADI

Gelen son dakika bilgisine göre; İçmeler bölgesindeki yangın uygulama oteline sıçradı. Otelde mahsur kalanlar kurtarıldı. Ekiplerin alevlere müdahalesi devam ediyor.

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Son dakika: Marmaris’te orman yangını! Alevler otele sıçradı!
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