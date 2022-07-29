Son dakika: Marmaris’te orman yangını! Alevler otele sıçradı!

Son dakika haberleri: Marmaris'in İçmeler Mahallesi Turunç yolu üzerindeki ormanlık alanda henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Yerleşim yerlerine yakın bir noktada çıkan yangın, rüzgarın etkisiyle büyüdü.
SON DAKİKA: MARMARİS'TEKİ YANGINA 7 HELİKOPTER VE 5 UÇAK İLE MÜDAHALE EDİYOR
Yangın bölgesine, Muğla Orman Bölge Müdürlüğünde konuşlu tüm hava araçları ve arazözler yönlendirildi. 7 helikopter 5 uçak yangın bölgesine sevk edildi. Ekiplerin yangını söndürme çalışmaları sürüyor. Alevlerin yerleşim yerline sıçradığı öğrenildi.