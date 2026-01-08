SON DAKİKA: Masaj salonuna fuhuş operasyonu! Gözaltına alınan kadın işletmeciden ilginç istek: "En güzel halimle çekin"

SUÇ UNSURLARI ELE GEÇİRİLDİ

Emniyet güçleri tarafından masaj salonunda yapılan detaylı aramalarda; suçtan elde edildiği değerlendirilen 5 bin 805 TL nakit para, çeşitli not kağıtları ve dijital materyal olarak 2 adet cep telefonuna el konuldu. Ele geçirilen deliller incelenmek üzere emniyete götürüldü.