SON DAKİKA: Masaj salonuna fuhuş operasyonu! Gözaltına alınan kadın işletmeciden ilginç istek: "En güzel halimle çekin"
Giriş Tarihi: 8.01.2026 16:14

SON DAKİKA: Masaj salonuna fuhuş operasyonu! Gözaltına alınan kadın işletmeciden ilginç istek: "En güzel halimle çekin"

Son dakika haberi... Tekirdağ’ın Kapaklı ilçesinde düzenlenen fuhuş operasyonunda gözaltına alınan masaj salonu sahibi N.D., adliyeye sevk edildiği sırada kendisini görüntüleyen basın mensuplarına verdiği tepkiyle şaşırttı.

DHA Yaşam
Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Kapaklı İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, halk huzurunu bozmaya yönelik suçlarla mücadelesini sürdürüyor. Yürütülen fuhşa teşvik ve aracılık soruşturması kapsamında, ilçede faaliyet gösteren bir masaj salonuna operasyon düzenlendi. Operasyonda salonun işletmecisi olduğu belirlenen N.D. isimli kadın gözaltına alındı.

SUÇ UNSURLARI ELE GEÇİRİLDİ

Emniyet güçleri tarafından masaj salonunda yapılan detaylı aramalarda; suçtan elde edildiği değerlendirilen 5 bin 805 TL nakit para, çeşitli not kağıtları ve dijital materyal olarak 2 adet cep telefonuna el konuldu. Ele geçirilen deliller incelenmek üzere emniyete götürüldü.

"LÜTFEN BENİ EN GÜZEL HALİMLE ÇEKİN"

Kapaklı İlçe Emniyet Müdürlüğü'ndeki işlemlerinin ardından şüpheli N.D., sağlık kontrolünden geçirilerek Çerkezköy Adliyesi'ne sevk edildi. Polislerin eşliğinde adliyeye getirilen N.D., o sırada kendisini kayda alan gazetecilere dönerek, "Lütfen beni en güzel halimle çekin" dedi. N.D.'nin rahat tavırları ve isteği çevredekileri şaşırttı.

Soruşturma Devam Ediyor Adliyeye sevk edilen masaj salonu sahibi N.D.'nin savcılıktaki sorgusu ve mahkeme süreci devam ediyor.

