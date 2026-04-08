SON DAKİKA: MASAK eski başkan yardımcısı gözaltına alındı
MASAK eski Başkan Yardımcısı Ramazan Başak, Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı’nca yürütülen soruşturma kapsamında “Borsa manipülasyonu” ve “Halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma” suçlarından Jandarma ekiplerince gözaltına alındı.
Sabah.com.tr Uygulamamızı İndirin
Uygulamalara Özel Ayrıcalıkları Keşfedin!
ARKADAŞINA GÖNDER
