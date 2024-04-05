SON DAKİKA | Masquerade faciasında 8 şüpheli tutuklandı

Öte yandan gece kulübünün ruhsatlandırılması, çalışma izni ve esasları ile süreç içindeki denetimlerine dair tüm bilgi ve belgeler toplandığı, ilgili kamu görevlileri/belediye görevlileri hakkında ise 4483 sayılı yasa hükümlerine göre soruşturma başlatılacağı öğrenildi.

SEVK YAZISI ORTAYA ÇIKTI

Şüphelilerin tutuklamaya sevk yazısının detayları ortaya çıktı. Savcılık 2 Nisan'da meydana gelen yangın sonrası olay yerinde incelemelerin yapıldığı, üç kişiden oluşan bilirkişi heyeti tarafından rapor hazırlandığı belirtildi. Ayrıca olay yerinden alınan örneklerin usule uygun olup olmadıklarının tespitinin yapılması için ilgili kurumlara gönderildiği sevk yazısında yer aldı. Alınan bilirkişi ön raporuna göre tutuklamaya sevk edilen şüphelilerin gerekli tedbirleri almayarak ihmal gösterdikleri ve bu sebeple kusurlu oldukları kanaatine varıldı.