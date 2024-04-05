SON DAKİKA | Masquerade faciasında 8 şüpheli tutuklandı

Beşiktaş Gayrettepe'de 16 katlı binanın gece kulübü olarak kullanılan giriş katında yangın çıkmıştı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ve sağlık ekibi sevk edilmiş, yangından 29 kişi hayatını kaybetmişti. Yangının ardından başlatılan soruşturma kapsamında iş yeri sahipleri Mehmet Menduh C. ve Şahzade "Şazi" Ş. ile sorumlu müdür İsmet Ş., işletme müdürü Arda Arman P. ve iş yeri muhasebecisi Salim A., tadilat ile ilgili metal işleri sorumlusu Kahraman E., metal işleri firma sahibi Çağatay A., mobilyacı Ercan E. ve iş yeri ortağı Fatma D. olmak üzere toplam 9 şüpheli gözaltına alınmıştı.
EK GÖZALTI YAPILDI
Beşiktaş Asayiş Büro Amirliği'nde ifadeleri alınan 9 şahıs için ek gözaltı alınırken, şahıslardan mobilyacı Ercan E.'nin ifadesinin alınması sonrasında savcılık talimatıyla serbest bırakıldığı ortaya çıkmıştı. Olay çerçevesinde gece kulübünün teknik servis personeli İbrahim B.'nin (36) de polis tarafından gözaltına alındığı öğrenilmişti.
Şahsın ifadesinin alındığı öğrenilirken, Yeni gelen bilgiler doğrultusunda kulübün sahne platform firması yetkilisi olan Dursun Ç. ve eşi Sibel Ç. de savcılık talimatıyla Beşiktaş Asayiş Büro Amirliği polisleri tarafından gözaltına alınmıştı. İfade işlemleri tamamlanan 11 şüpheli, Beşiktaş Asayiş Büro Amirliği'nden Çağlayan'da bulunan İstanbul Adliyesine sevk edildi.
9 ŞÜPHELİ TUTUKLAMAYA SEVK EDİLDİ
Adliyede savcılık ifadeleri tamamlanan şüphelilerden 2'si serbest bırakıldı. Diğer 9 şüpheli ise "Taksirle Birden Fazla Kişinin Ölümüne Neden Olma" suçundan tutuklama talebiyle Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edildi.
Öte yandan gece kulübünün ruhsatlandırılması, çalışma izni ve esasları ile süreç içindeki denetimlerine dair tüm bilgi ve belgeler toplandığı, ilgili kamu görevlileri/belediye görevlileri hakkında ise 4483 sayılı yasa hükümlerine göre soruşturma başlatılacağı öğrenildi.
SEVK YAZISI ORTAYA ÇIKTI
Şüphelilerin tutuklamaya sevk yazısının detayları ortaya çıktı. Savcılık 2 Nisan'da meydana gelen yangın sonrası olay yerinde incelemelerin yapıldığı, üç kişiden oluşan bilirkişi heyeti tarafından rapor hazırlandığı belirtildi. Ayrıca olay yerinden alınan örneklerin usule uygun olup olmadıklarının tespitinin yapılması için ilgili kurumlara gönderildiği sevk yazısında yer aldı. Alınan bilirkişi ön raporuna göre tutuklamaya sevk edilen şüphelilerin gerekli tedbirleri almayarak ihmal gösterdikleri ve bu sebeple kusurlu oldukları kanaatine varıldı.
KUSURLU BULUNDULAR
Sevk yazısında şüpheliler Mehmet Menduh C ve Fatma D.'nin gece kulübünün sahibi olan şirketin yüzde 50 ortakları olduğu, İsmet Ş.'nin mesul müdürü olduğu ve birçok evrakta adının geçtiği, Şahzade Ş'nin gece kulübünün ait olduğu şirketin mali işleriyle organizasyon ve tadilat işlerini yürüttüğü kaydedildi. Yazıda şüpheliler, Çağatay A.'nın gece kulübünde yapılan tadilatta çalışan ve ölen mobilya işçilerinin patronu olduğu, Kahraman E.'nin yangında ölen demir işçilerin patronu olduğu, İbrahim B.'nin tadilattan sorumlu olduğu ve organize ettiği belirtildi. Diğer şüpheliler Dursun Ç. ve Sibel Ç.'nin yüzde 50 hisseli gece kulübünde bulunan asansörlü ve hidrolik destekli sahneyi kuran şirketinin sahipleri olduğu ve bünyelerinde çalışan 3 kişinin öldüğü kaydedildi.
ŞÜPHELİLER ÜZERLERİNE DÜŞEN YÜKÜMLÜLÜKLERİ YERİNE GETİRMEDİ
Savcılık, soruşturma evrakında şüphelilerin kusurlu olduklarını, iş yerinin fenni ve teknik açıdan çalışmaya elverişli şekilde tutulması amacıyla üzerlerine düşen yasanın yüklediği yükümlülükleri yerine getirmedikleri ve 29 kişinin ölümüne sebep olduklarının bilirkişi raporunda tespit edildiğine yer verildi. Kamera görüntülerinde yanıcı malzemelerin iş yerinde depo edildiği, açık kaynak yapılarak etrafa sıçradığı görüldüğü sevk yazısında anlatıldı.
ŞÜPHELİLERİN SERBEST KALMASI TELAFİSİ ZOR ZARARLAR GETİREBİLİR
Gerekli yangın çıkış kapılarının kapalı olduğu, yangın söndürme sisteminin çalışmadığı ve yangına müdahale etmek için alınan tüplerin bir kısmının çalışmadığı belirtildi. Sevk yazısında, 29 kişinin hayatını kaybetmesi durumumun infial yaratmasını ve şüphelilerin serbest kaldığı takdirde telafisi zor zararların meydana gelebileceği, delillerin tamamının toplanmamış olması nedeniyle adli kontrol hükümlerin yetersiz olduğu gerekçesiyle tutuklanmaları talep edildi.
8 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI
Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğine sevk edilen 9 şüpheliden 8'i "Taksirle Birden Fazla Kişinin Ölümüne Neden Olma" suçundan tutuklandı. Bir şüpheli ise yurt dışına çıkış yasağı adli kontrol şartıyla serbest kaldı.
BAKAN TUNÇ'TAN AÇIKLAMA
Adalet Bakanı Yılmaz Tunç şu ifadeleri kullandı:
İstanbul'un Beşiktaş İlçesi Gayrettepe Mahallesindeki bir işletmede çıkan ve 29 kişinin hayatını kaybettiği milletçe hepimizi derinden üzen yangınla ilgili İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma tüm yönleriyle sürdürülmektedir. Yangının ilk anından itibaren 4 Cumhuriyet savcısı görevlendirilmiş olup, yangının çıkış sebebi ve sorumluların tespiti için oluşturulan uzman bilirkişi heyeti çalışmalarını sürdürmektedir. Yürütülen soruşturma kapsamında; Bilirkişi ön raporunda kusurlu oldukları belirlenen, 8 kişi hakkında Taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olma suçundan tutuklama, 1 kişi hakkında da adli kontrol kararı verilmiştir. Söz konusu işyerinin ruhsatlandırılması, çalışma izni ve esasları ile süreç içindeki denetimlerine dair tüm bilgi ve belgeler ilgili belediye ve kurumlardan istenmiş olup, bu konuda sorumluluğu bulunan kişiler hakkında da soruşturma işlemleri yürütülecektir.