SON DAKİKA... Mattia Ahmet Minguzzi cinayeti davasında yeni gelişme: Mahkeme cezaları onadı!

İstanbul Kadıköy'de 24 Ocak Cuma günü saat 08.25 sıralarında Kadıköy'deki tarihi Salı pazarında İtalyan şef Andrea Minguzzi ile çellist Yasemin Akıncılar'ın oğlu Mattia Ahmet Minguzzi'nin bıçaklı saldırıya uğrayarak hayatını kaybetmişti.
Ölümüyle ilgili Anadolu 2. Çocuk Ağır Ceza Mahkemesince "çocuğa karşı kasten öldürme" suçundan verilen 24'er yıl hapis cezası ile diğer 18 yaşından küçük sanıklar M.A.D. ve A.Ö. hakkında "çocuğu kasten öldürmek suçuna yardım'dan verilen beraat kararına yönelik inceleme İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 1. Ceza Dairesi (istinaf) tamamladı.
İSTİNAF BAŞVURULARI AYRI AYRI ESASTAN REDDEDİLDİ
İncelenen dosyaya göre, yerel mahkemenin kararında bir isabetsizlik görülmediğine hükmetti. Katılan Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı vekili ve katılanlar Yasemin Akıncılar Minguzzi ile Andrea Minguzzi vekillerinin B.B. ve U.B. hakkında çocukların birden fazla nitelikli halden en üst sınırdan cezalandırılmaları gerektiğine dair nedenleri yerinde bulmadı. Diğer istinaf nedenleri yerinde görmeyerek, B.B. ve U.B'ye verilen 24'er yıllık hapis cezasını hukuka uygun buldu. İstinaf başvurularının ayrı ayrı esastan reddini kararlaştırdı.
SON KARAR YARGITAY VERECEK
1. Ceza Dairesi (istinaf) M.A.D. ve A.Ö. hakkında verilen beraat kararlarını kanuni bağlamda uygun buldu. "nitelikli kasten öldürme" suçundan üst hadden cezalandırılmaları gerektiğine ilişkin istinaf nedenlerini de yerinde görmeyerek bunları esastan reddetti. Daire, istinaf başvurusunun Yargıtay'da temyiz yolu açık olmak üzere esastan reddine hükmetti. Dava hakkındaki son kararı ise Yargıtay verecek