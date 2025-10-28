SON DAKİKA... Mattia Ahmet Minguzzi cinayetinde 2 sanık tahliye edilmişti: Tepki çeken karar sonrası başsavcılık harekete geçti!

Çevredekilerin araya girmesi sonucu grup dağılırken Mattia Ahmet Minguzzi ise alışveriş yapmak için bit pazarına gitti. Pazarda alışveriş yapan Minguzzi tartıştığı gruptan olduğu öne sürülen B.B. tarafından beş yerinden bıçaklandı. O sırada yanında bulunan diğer şüpheli U.B. ise yere düşen Minguzzi'yi tekmeledi. Minguzzi, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.