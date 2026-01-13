Haberler Yaşam Haberleri SON DAKİKA: Mauro Icardi’nin ikonik sevinci mahkemelik oldu! Galatasaray’a 500 bin TL’lik şok dava
Giriş Tarihi: 13.01.2026 09:54

Galatasaray’ın Old Trafford zaferinin simgesi haline gelen Mauro Icardi fotoğrafı, sarı-kırmızılı kulübün başını ağrıtıyor. Ünlü fotoğrafçı Abdullah Tolga Ovalı, telif haklarının ihlal edildiği gerekçesiyle Galatasaray’a tazminat davası açtı. İşte krizin perde arkası...

Uefa Şampiyonlar Lig'nde 2023 yılında Galatasaray'ın Manchester United'ı deplasmanda 3-2 yendiği maçta Mauro İcardi'nin gol sevinci davalık oldu. İcardi'nin gol sonrası sevinci adeta ikonik hale gelirken sıcak bir gelişme yaşandı.

Fotoğrafçı Abdullah Tolga Ovalı gol sonrası İcardi'ye ait sevinç fotoğrafının kendisine ait olduğunu, Galatasaray kulübünün fotoğrafı izinsiz kullandığını iddia etti. Ovalı, çektiği fotoğrafa ait Galatasaray kulübü yetkililerinin tişört, anahtar, kart gibi ürünler çıkartarak kendisini zarara uğrattıkları gerekçesiyle mahkemenin yolunu tuttu.

HAKKIM GASP EDİLDİ

Ovalı İstanbul Fikri Sınai Hukuk Mahkemesi'ne sunduğu dilekçesinde, davalı Galatasaray kulübünün kendisine ait fotoğrafı izinsiz kullanarak yaptığı ürünlerden satış yaparak kazanç elde ettiğini ifade etti. Eserinin yok sayılarak kullanılması kendisini üzdüğünü bu ürünlere haciz konulması gerektiğini dile getirdi.

DAVA AÇTI

Ovalı, fotoğrafı kullanılarak satışa sunulan ürünler hakkında ihtiyati tedbir talebinde bulunarak Galatasaray kulübüne dava açtı. Ovalı ayrıca Galatasaray kulübünden maddi ve manevi 500 bin TL tazminat talep etti. Mahkeme önümüzdeki günlerde görülecek.

