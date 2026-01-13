SON DAKİKA: Mauro Icardi’nin ikonik sevinci mahkemelik oldu! Galatasaray’a 500 bin TL’lik şok dava

Uefa Şampiyonlar Lig'nde 2023 yılında Galatasaray'ın Manchester United'ı deplasmanda 3-2 yendiği maçta Mauro İcardi'nin gol sevinci davalık oldu. İcardi'nin gol sonrası sevinci adeta ikonik hale gelirken sıcak bir gelişme yaşandı.

Fotoğrafçı Abdullah Tolga Ovalı gol sonrası İcardi'ye ait sevinç fotoğrafının kendisine ait olduğunu, Galatasaray kulübünün fotoğrafı izinsiz kullandığını iddia etti. Ovalı, çektiği fotoğrafa ait Galatasaray kulübü yetkililerinin tişört, anahtar, kart gibi ürünler çıkartarak kendisini zarara uğrattıkları gerekçesiyle mahkemenin yolunu tuttu.





HAKKIM GASP EDİLDİ



Ovalı İstanbul Fikri Sınai Hukuk Mahkemesi'ne sunduğu dilekçesinde, davalı Galatasaray kulübünün kendisine ait fotoğrafı izinsiz kullanarak yaptığı ürünlerden satış yaparak kazanç elde ettiğini ifade etti. Eserinin yok sayılarak kullanılması kendisini üzdüğünü bu ürünlere haciz konulması gerektiğini dile getirdi.





DAVA AÇTI



Ovalı, fotoğrafı kullanılarak satışa sunulan ürünler hakkında ihtiyati tedbir talebinde bulunarak Galatasaray kulübüne dava açtı. Ovalı ayrıca Galatasaray kulübünden maddi ve manevi 500 bin TL tazminat talep etti. Mahkeme önümüzdeki günlerde görülecek.