MEB’den İtalyan Lisesi öğrencileri için telafi adımı

Giriş Tarihi: 14.05.2026 11:05

İstanbul’daki Özel İtalyan Lisesi’nde yaşanan öğretmen krizi sonrası farklı okullara nakil olan öğrenciler için Milli Eğitim Bakanlığı harekete geçti. Okulda bazı öğretmenlerin görevden ayrılması ve ders süreçlerinde yaşanan aksaklıkların ardından çok sayıda öğrencinin başka okullara geçiş yaptığı öğrenildi. Bakanlık ise öğrencilerin eğitim sürecinde mağduriyet yaşamaması için valiliklere resmi yazı göndererek telafi eğitimi, rehberlik ve psikososyal destek çalışmalarının başlatılmasını istedi.

İddiaya göre okulda yaşanan yönetim ve öğretmen kadrosu kaynaklı kriz sonrası bazı derslerde boş geçen saatler ve konu eksiklikleri oluştu. Sürecin ardından öğrencilerin bir kısmı farklı özel ve resmi liselere nakil olmaya başladı. MEB de gönderdiği yazıda öğrencilerin "öğrenme kayıpları" yaşayabileceğine dikkat çekerek telafi programlarının hazırlanmasını istedi.

TELAFİ EĞİTİMİ VE REHBERLİK TALİMATI

MEB Özel Öğretim Kurumları Genel Müdürlüğü'nün İstanbul Valiliği'ne gönderdiği yazıda, nakil olan öğrencilerin akademik durumlarının okul yönetimleri, rehberlik servisleri ve öğretmenler tarafından ayrı ayrı değerlendirilmesi gerektiği belirtildi. Eksik kalan konu ve kazanımlar için telafi eğitimleri planlanması, öğrencilerin başarı değerlendirmelerinin zamanında yapılması ve psikososyal destek sağlanması istendi.
Özellikle merkezi sınavlara hazırlanan öğrenciler açısından "telafisi güç mağduriyetlerin oluşmaması" için gerekli tedbirlerin gecikmeden alınması gerektiği vurgulandı.

"EĞİTİM HAKKI KORUNMALI"

Bakanlığın yazısında Anayasa'daki "Kimse, eğitim ve öğrenim hakkından yoksun bırakılamaz" hükmü hatırlatıldı. Süreç boyunca "çocuğun üstün yararı", fırsat eşitliği ve eğitim hakkının sürekliliği ilkeleri doğrultusunda hareket edilmesi gerektiği ifade edildi.

Altýn külçeleri ve grafik
