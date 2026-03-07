SON DAKİKA: MEB'den yabancı öğretmenlere "Türkçe" şartı: O belge olmayan derse giremeyecek!

O DERSLER ARTIK BAŞKA DİLDE İŞLENEMEYECEK!

MEB Özel Öğretim Kurumları Genel Müdürlüğü tarafından illere gönderilen resmi yazıda, kanun hükümlerine sert bir hatırlatma yapıldı. Buna göre; Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi, Türk Dili ve Edebiyatı, Tarih, Coğrafya, Sosyal Bilgiler ve Din Kültürü gibi temel dersler asla yabancı dille öğretilemeyecek. Öğrencilere bu derslerle ilgili verilen ödev ve araştırmaların da Türkçeden başka bir dilde yapılmasına izin verilmeyecek.