SON DAKİKA: MEB'den yabancı öğretmenlere "Türkçe" şartı: O belge olmayan derse giremeyecek!

Milli Eğitim Bakanlığı, okullarda eğitim kalitesini artırmak ve müfredatın ruhuna uygun hareket edilmesini sağlamak amacıyla yabancı uyruklu eğitim personeline yönelik şartları güncelledi. Yapılan yeni çalışma doğrultusunda, özellikle Türk kültürünü ve milli değerleri ilgilendiren derslerin işleyişinde "Türkçe yeterlilik" kriteri en ön sıraya yerleşti. Bakanlık, bu hamleyle eğitimdeki dil disiplinini en üst seviyeye çıkarmayı hedefliyor.
O DERSLER ARTIK BAŞKA DİLDE İŞLENEMEYECEK!
MEB Özel Öğretim Kurumları Genel Müdürlüğü tarafından illere gönderilen resmi yazıda, kanun hükümlerine sert bir hatırlatma yapıldı. Buna göre; Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi, Türk Dili ve Edebiyatı, Tarih, Coğrafya, Sosyal Bilgiler ve Din Kültürü gibi temel dersler asla yabancı dille öğretilemeyecek. Öğrencilere bu derslerle ilgili verilen ödev ve araştırmaların da Türkçeden başka bir dilde yapılmasına izin verilmeyecek.
HEDEF C1 SEVİYESİ: GELECEK YILA KADAR SÜRE VERİLDİ
Yeni düzenleme ile birlikte çıta oldukça yükseğe çekildi. Yabancı uyruklu öğretmenlerden artık en az C1 düzeyinde Türkçe dil yeterliliğine sahip olduklarını kanıtlayan resmi belge talep edilecek. Yeni başlayacaklar için 2026-2027 eğitim öğretim yılından itibaren bu belge zorunlu olacak. Halihazırda Çalışanlar İçin: Mevcut görev yapan yabancı öğretmenlerin, C1 belgelerini önümüzdeki eğitim öğretim yılının sonuna kadar ilgili kurumlara ibraz etmeleri gerekecek.
İSTİSNALAR HANGİ DURUMLARDA GEÇERLİ?
Yönetmelikte "kurumlarda öğretim dili Türkçedir" kuralı baki kalsa da, bazı özel durumlarda esneklik payı bırakıldı. Merkezi sınavla öğrenci alan ve hazırlık sınıfı bulunan okullarda; yeterli öğretmen bulunması ve en az 10 öğrencinin talep etmesi halinde matematik ve fen bilimleri dersleri yabancı dille işlenebilecek. Uluslararası program uygulayan okullar ve belirli protokol kapsamındaki meslek liseleri ise bu sayı şartından muaf tutulacak.