SON DAKİKA! Memur zammı 2026 için 2’li hesap: Memur maaşı yeni tablo

KASIM AYI ENFLASYON TAHMİNİNE GÖRE MEMUR MAAŞI

Merkez Bankası Piyasa Katılımcıları Anketi yıl sonu enflasyon beklentisi yüzde 29,86'dan yüzde 31,77'ye çıktı. Maaş zamlarının belirlenmesi için kasım ve aralık aylarındaki aylık enflasyon rakamlarının belli olması gerekiyor. Merkez Bankası ise yıl sonu enflasyon tahmin aralığını yüzde 25'ten yüzde yüzde 31-33 aralığına çıkardı.

Ekonomistlerin kasım ayı enflasyon tahminin ise yüzde 1,31 oldu. Ekonomistlerin kasım ayı için enflasyon beklentileri yüzde 1 ile yüzde 1,65 aralığında yer aldı. Öte yandan, ekonomistlerin 2025 sonu enflasyon beklentisi, kasım ayı itibarıyla yüzde 31,89 oldu. Ekonomistlerin yıl sonu için enflasyon beklentileri yüzde 31 ile yüzde 32,51 aralığında yer aldı.