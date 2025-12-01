SON DAKİKA! Memur zammı 2026 için 2’li hesap: Memur maaşı yeni tablo

Kasım ayı enflasyon verilerinin açıklanmasıyla memur maaşı hesabı yeniden yapılacak. Ocak-Temmuz 2026 için belirlenecek memur zammı 6 aylık enflasyon verilerine göre yeniden şekillenecek. Kasım ayı enflasyon oranlarının açıklanmasının ardından 5 aylık enflasyon verisi ortaya çıkacak. Böylelikle memurun alacağı zam büyük oranda belli olacak. En düşük memur maaşı ne kadar olacak? Polis, öğretmen, hemşire, doktor yüzde kaç zam alacak?
MEMUR ZAMMI ENFLASYON VE TOPLU SÖZLEŞME İLE BELLİ OLACAK
Memur maaşlarına enflasyonda yaşanan gelişmelere göre yılda 2 kez zam yapılıyor. Enflasyon zammına sendikalar ve hükümet yetkilileri tarafından belirlenen toplu sözleşme oranları da yansıtılıyor. 8.Dönem Toplu Sözleşme tebliğine göre, memur maaşları ile memur emeklisinin aylıklarına 2026'nın ilk 6 ayında yüzde 11, ikinci 6 ayında yüzde 7, 2027'nin ilk 6 ayında yüzde 5, ikinci 6 ayında yüzde 4 zam yapılacak. Buna ek olarak taban aylıklara 2026 yılında bin lira ilave ödeme gerçekleştirilecek.
4 AYLIK ENFLASYON FARKI BELLİ OLDU
Temmuz ve eylül aylarının TÜFE rakamlarının toplamında ortaya çıkan enflasyon yüzde 7,50 oldu. Türkiye İstatistik Kurumu verilerine göre, ekim ayında aylık enflasyon yüzde 2,55 olurken yıllık enflasyon yüzde 32,87 oldu. Bu rakamlarla beraber 4 aylık enflasyon SSK, Bağkur emeklileri için yüzde 10,24 oldu. Memur ve memur emeklileri için kümülatif zam şimdiden yüzde 16,56 şeklinde hesaplandı.
Ekim ayı enflasyon rakamlarına göre yeni zam hesabı
• Toplam enflasyon: %10.25
• Oluşacak enflasyon farkı : %5.00
• Toplu sözleşme zammı: %11
• Toplam kümülatif zam: %16.56
KASIM AYI ENFLASYON TAHMİNİNE GÖRE MEMUR MAAŞI
Merkez Bankası Piyasa Katılımcıları Anketi yıl sonu enflasyon beklentisi yüzde 29,86'dan yüzde 31,77'ye çıktı. Maaş zamlarının belirlenmesi için kasım ve aralık aylarındaki aylık enflasyon rakamlarının belli olması gerekiyor. Merkez Bankası ise yıl sonu enflasyon tahmin aralığını yüzde 25'ten yüzde yüzde 31-33 aralığına çıkardı.
Ekonomistlerin kasım ayı enflasyon tahminin ise yüzde 1,31 oldu. Ekonomistlerin kasım ayı için enflasyon beklentileri yüzde 1 ile yüzde 1,65 aralığında yer aldı. Öte yandan, ekonomistlerin 2025 sonu enflasyon beklentisi, kasım ayı itibarıyla yüzde 31,89 oldu. Ekonomistlerin yıl sonu için enflasyon beklentileri yüzde 31 ile yüzde 32,51 aralığında yer aldı.
Kasım ayı enflasyon beklentisine göre maaş zammı tablosu
• Toplam enflasyon: %11,69
• Oluşacak enflasyon farkı : %6,37
• Toplu sözleşme zammı: %11
• Toplam kümülatif zam: % 18.08