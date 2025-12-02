SON DAKİKA! Memur zammı için 3 farklı maaş tablosu: İşte meslek meslek yeni memur maaşı

TEMMUZDA MEMUR ZAMMI YÜZDE KAÇ OLDU?

Haziran 2025 enflasyon verisinin belli olmasıyla memur ve emekli memur maaşları netleşti. Haziran ayında SSK ve Bağkur emeklilerinin alacağı zam oranı yüzde 16,67 olarak açıklandı. Memur ve memur emeklisi için ise temmuz ayı zammı 15,57 olarak hesaplandı. Haziran-Aralık 2025 döneminde memur maaşlarına yüzde 5'lik toplu sözleşme zammı da yansıtıldı. Böylelikle aile yardımı ödeneği dahil en düşük memur maaşı 43 bin 726 liradan 50 bin 503 liraya, en düşük memur emekli aylığı 19 bin 617 liradan 22 bin 671 liraya yükseldi.