SON DAKİKA! Memur zammı için 3 farklı maaş tablosu: İşte meslek meslek yeni memur maaşı

Memur zammı Türkiye'de kamuda çalışan milyonlarca kişiyi yakından ilgilendiriyor. 2026 yılının Ocak-temmuz döneminde geçerli olacak memur maaşı zammı yarın açıklanacak enflasyon verisi ile büyük oranda belli olacak. 5 aylık enflasyon farkı ne kadar olacak? İşte masadaki formüller…
TEMMUZDA MEMUR ZAMMI YÜZDE KAÇ OLDU?
Haziran 2025 enflasyon verisinin belli olmasıyla memur ve emekli memur maaşları netleşti. Haziran ayında SSK ve Bağkur emeklilerinin alacağı zam oranı yüzde 16,67 olarak açıklandı. Memur ve memur emeklisi için ise temmuz ayı zammı 15,57 olarak hesaplandı. Haziran-Aralık 2025 döneminde memur maaşlarına yüzde 5'lik toplu sözleşme zammı da yansıtıldı. Böylelikle aile yardımı ödeneği dahil en düşük memur maaşı 43 bin 726 liradan 50 bin 503 liraya, en düşük memur emekli aylığı 19 bin 617 liradan 22 bin 671 liraya yükseldi.
MEMUR ZAMMI ENFLASYON VE TOPLU SÖZLEŞME İLE BELLİ OLACAK
Memur maaşlarına enflasyonda yaşanan gelişmelere göre yılda 2 kez zam yapılıyor. Enflasyon zammına sendikalar ve hükümet yetkilileri tarafından belirlenen toplu sözleşme oranları da yansıtılıyor. 8.Dönem Toplu Sözleşme tebliğine göre, memur maaşları ile memur emeklisinin aylıklarına 2026'nın ilk 6 ayında yüzde 11, ikinci 6 ayında yüzde 7, 2027'nin ilk 6 ayında yüzde 5, ikinci 6 ayında yüzde 4 zam yapılacak. Buna ek olarak taban aylıklara 2026 yılında bin lira ilave ödeme gerçekleştirilecek.
4 AYLIK ENFLASYON NE KADAR?
Temmuz ve eylül aylarının TÜFE rakamlarının toplamında ortaya çıkan enflasyon yüzde 7,50 oldu. Türkiye İstatistik Kurumu verilerine göre, ekim ayında aylık enflasyon yüzde 2,55 olurken yıllık enflasyon yüzde 32,87 oldu. Bu rakamlarla beraber 4 aylık enflasyon SSK, Bağkur emeklileri için yüzde 10,24 oldu. Memur ve memur emeklileri için kümülatif zam şimdiden yüzde 16,56 şeklinde hesaplandı.
Ekim ayı enflasyon rakamlarına göre yeni zam hesabı
• Toplam enflasyon: %10.25
• Oluşacak enflasyon farkı : %5.00
• Toplu sözleşme zammı: %11
• Toplam kümülatif zam: %16.56
ZAM ORANI NETLEŞİYOR
Öte yandan kasım ve aralık aylarında açıklanacak enflasyon rakamları memur maaşlarını yeniden belirleyecek. Merkez Bankası yıl sonu enflasyon tahmin aralığını yüzde 25'ten yüzde 31-33 aralığına çıkarırken Merkez Bankası Piyasa Katılımcıları Anketi yıl sonu enflasyon beklentisi yüzde 31,77 oldu.
Piyasalar kasım ayında aylık enflasyonun yüzde 1,31 bandında gelmesini bekliyor. Ekonomistlerin 2025 sonu enflasyon beklentisi, kasım ayı itibarıyla yüzde 31,89 oldu. Ekonomistlerin yıl sonu için enflasyon beklentileri yüzde 31 ile yüzde 32,51 aralığında yer aldı.
Kasım ayı enflasyon beklentisine göre maaş zammı tablosu
• Toplam enflasyon: %11,69
• Oluşacak enflasyon farkı : %6,37
• Toplu sözleşme zammı: %11
• Toplam kümülatif zam: % 18.08
Diğer yandan Merkez Bankası'nın yüzde 31-33 olan yıl sonu enflasyon tahmin aralığının gerçekleşmesi halinde Ocak zammının yüzde 18.7-20.5 arasında gelmesi muhtemel. Yüzde 32 olan yıl sonu enflasyon tahmini de yüzde 19.61'lik zam oranına işaret ediyor.