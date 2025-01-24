SON DAKİKA | Menajer Ayşe Barım gözaltına alındı

Son dakika haberi... Sektörde tekelleşme iddiasıyla hakkında soruşturma yürütülen ID Danışmanlık Limited Şirketi'nin sahibi menajer Ayşe Barım'a yeni soruşturma. Barım'ın Gezi Parkı olaylarına iştirak ettiğine dair yazılı ve görsel basında yer alan iddialar sebebiyle İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından re'sen soruşturma başlatıldı.
GÖZALTINA ALINDI
Barım, "Türkiye Cumhuriyeti'ni ortadan kaldırmaya veya görevini yapmasını engellemeye teşebbüs etme" suçunda bugün gözaltına alındı. Barım'ın ev ve işyerindeki aramalar devam ediyor.