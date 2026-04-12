SON DAKİKA: Mersin’de kan donduran vahşet! Eski sevgilisini "ev bakma" bahanesiyle ısıssız sokağa çekip... Şarj kablosu detayı!

Mersin, 4 Mart 2026 tarihinde Akşemsettin Mahallesi'nde yaşanan dehşet verici olayla sarsıldı. Edinilen bilgilere göre; 19 yaşındaki Nurşen Ü., bir süre önce ayrıldığı ancak yeniden bir araya gelmeyi düşündüğü eski erkek arkadaşı S.Y. ile buluştu. Genç kadını "birlikte yaşayacağımız eve bakalım" diyerek ıssız ara sokaklara yönlendiren S.Y., maskesini kısa sürede düşürdü.
ÖNCE KABLOYLA BOĞMAK İSTEDİ, SONRA BIÇAK YAĞDIRDI
Görgü tanıklarını şaşkına çeviren olayda saldırgan, yanında getirdiği beyaz bir şarj kablosunu genç kadının boynuna dolayarak talihsiz kadını boğmaya çalıştı. Can havliyle kablodan kurtulmaya çalışan Nurşen Ü., bu kez de gözü dönmüş saldırganın bıçaklı saldırısına uğradı.
VÜCUDUNDA 10 AYRI BIÇAK DARBESİ: MUCİZE KURTULUŞ
Saldırganın vahşeti bununla da sınırlı kalmadı. Nurşen Ü.'yü; karın bölgesi, göbek deliği, sol bileği, sağ kasığı ve sırtı olmak üzere tam 10 farklı noktasından bıçaklayan S.Y., kanlar içinde yere yığılan kadının telefonunu da gasp etmeye çalıştı. Amacına ulaşamayan şüpheli, olay yerinden kaçarak izini kaybettirdi.
"BENİ ÖLDÜRMEYE TEŞEBBÜS ETTİ"
Hastanede hayata tutunan Nurşen Ü., verdiği ifadede yaşadığı dehşeti şu sözlerle anlattı: "S.Y. beni öldürmeye teşebbüs etti. Beni ıssız bir yere çekip önce boğmaya çalıştı, sonra defalarca bıçakladı. Kendisinden şikayetçiyim."
YAŞAM MÜCADELESİNİ KAZANDI, ADALET İSTİYOR
Ağır yaralı olarak Tarsus Devlet Hastanesine kaldırılan Nurşen Ü., buradaki 5 günlük ilk müdahalenin ardından enfeksiyon riski nedeniyle Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine sevk edildi. Yaklaşık iki hafta süren yoğun tedavi sürecinin ardından mucizevi bir şekilde hayati tehlikeyi atlatan genç kadın, taburcu olur olmaz polise sığındı. Tarsus Cumhuriyet Başsavcılığı bünyesindeki Aile İçi ve Kadına Karşı Şiddetle Mücadele Büro Amirliği olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlattı. Emniyet güçleri, kayıplara karışan saldırgan S.Y.'nin yakalanması için operasyonlarını sürdürüyor.