SON DAKİKA: Mersin’de kan donduran vahşet! Eski sevgilisini "ev bakma" bahanesiyle ısıssız sokağa çekip... Şarj kablosu detayı!

YAŞAM MÜCADELESİNİ KAZANDI, ADALET İSTİYOR

Ağır yaralı olarak Tarsus Devlet Hastanesine kaldırılan Nurşen Ü., buradaki 5 günlük ilk müdahalenin ardından enfeksiyon riski nedeniyle Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine sevk edildi. Yaklaşık iki hafta süren yoğun tedavi sürecinin ardından mucizevi bir şekilde hayati tehlikeyi atlatan genç kadın, taburcu olur olmaz polise sığındı. Tarsus Cumhuriyet Başsavcılığı bünyesindeki Aile İçi ve Kadına Karşı Şiddetle Mücadele Büro Amirliği olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlattı. Emniyet güçleri, kayıplara karışan saldırgan S.Y.'nin yakalanması için operasyonlarını sürdürüyor.