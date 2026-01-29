Haberler Yaşam Haberleri SON DAKİKA… Mersin’de kuyumcudan 100 gram altın çalmıştı! Sorguda her şeyi anlattı: Dikkat çeken sanal kumar detayı!
SON DAKİKA… Mersin Tarsus’ta şüpheli İ.Y., silahla girdiği kuyumcudan 100 gram altın çaldı! Yakalanan şüpheli ifadesinde her şeyi anlattı: Sanal kumarda 5 milyon TL borçlanmış!

Olay, dün ilçeye bağlı Kızılmurat Mahallesi Atatürk Caddesi'nde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, İ.Y. (32) kuyumcuya gelerek 1 kilogram altın almak istedi. Kuyumcunun 'yok' demesi üzerine dükkandan ayrılan şahıs, 15 dakika sonra tekrar gelerek bu kez 100 gram altın istedi. 100 gramlık külçeyi fotoğraf çekme bahanesiyle alan İ.Y., silahını çıkarıp ateş ederek kaçtı.

İş yerinde bulunanların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Polis, güvenlik kamerası kayıtlarından şüphelinin kimliğini kısa sürede belirledi. Şüphelinin gidebileceği yönlerde tedbir alan ekipler, İ.Y.'yi Altaylılar Mahallesi Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) otobanı girişine yakın bir bölgede yarım saat içinde olayda kullandığı silahla yakaladı.

Evli ve 1 çocuk babası olduğu öğrenilen şüpheli, emniyetteki ifadesinin ardından bugün adliyeye sevk edildi. Çaldığı 100 gramlık altını kaçarken düşürdüğünü ileri süren şüphelinin sanal kumar oynaması sonucu yaklaşık 5 milyon lira borç yaptığını söylediği öğrenildi.

Öte yandan soygun anı kameralara yansımıştı. Görüntülerde içeri giren şüphelinin altını aldıktan sonra silah çekip ateş ederek kaçtığı anlar yer almıştı.

