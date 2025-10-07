SON DAKİKA: Mersin’deki katliam gibi kazada 4 kişi ölmüştü! Şok detay ortaya çıktı: Meğer sürücünün ehliyeti...

14 KİŞİ YARALANDI

Yaralanan şoför Cemal Karakuş ile işçiler Şerife Evdilek (41), Emre Buğra Sevindik (16), Şadiye Sezer (21), Hakan Yılmaz (50), Ümmü Demir (52), Emine Gürhan (59), Mustafa Uçman (66), Şenay Yıldırım (45), Ayşe Toker (50), Durdu Mehmet Daş (17), Halil Özer (64), Ayşe Uygun (51) ve Fatma Sezer (54) ise ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı. Ölenlerin cansız bedenleri otopsi için morga götürüldü. Yaralılardan Şerife Evdilek, Hakan Yılmaz, Mustafa Uçman ve Şenay Yıldırım'ın sağlık durumlarının ağır olduğu bildirildi.