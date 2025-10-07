Haberler Yaşam Haberleri SON DAKİKA: Mersin'deki katliam gibi kazada 4 kişi ölmüştü! Şok detay ortaya çıktı: Meğer sürücünün ehliyeti...
SON DAKİKA: Mersin'deki katliam gibi kazada 4 kişi ölmüştü! Şok detay ortaya çıktı: Meğer sürücünün ehliyeti...

Mersin’in Erdemli ilçesinde tarım işçilerini taşıyan minibüsün şarampole yuvarlanması sonucu meydana gelen "katliam gibi" kazada, 4 kişi hayatını kaybetti, 14 kişi yaralandı. Yaşanan feci olayın ardından ortaya çıkan detay ise herkesi dehşete düşürdü: Minibüsün şoförü ehliyetsizdi! İşte detaylar...

SON DAKİKA: Mersin’deki katliam gibi kazada 4 kişi ölmüştü! Şok detay ortaya çıktı: Meğer sürücünün ehliyeti...

Kaza, saat 06.30 sıralarında Erdemli ilçesi Aydınlar Mahallesi Avgadı mevkisinde meydana geldi. Domates hasadına giden tarım işçilerini taşıyan Cemal Karakuş (29) yönetimindeki 33 VLP 55 plakalı minibüs, virajda sürücüsünün kontrolü kaybetmesi sonucu 10 metreden yuvarlandı.

4 KİŞİ YAŞAMINI YİTİRDİ…

Çevredekilerin ihbarıyla kaza yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin kontrolünde Suzan Uğuz, Mustafa Üstün, Şerife Karakuş ve Münevver Anamurlu'nun hayatını kaybettiği belirlendi.

14 KİŞİ YARALANDI

Yaralanan şoför Cemal Karakuş ile işçiler Şerife Evdilek (41), Emre Buğra Sevindik (16), Şadiye Sezer (21), Hakan Yılmaz (50), Ümmü Demir (52), Emine Gürhan (59), Mustafa Uçman (66), Şenay Yıldırım (45), Ayşe Toker (50), Durdu Mehmet Daş (17), Halil Özer (64), Ayşe Uygun (51) ve Fatma Sezer (54) ise ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı. Ölenlerin cansız bedenleri otopsi için morga götürüldü. Yaralılardan Şerife Evdilek, Hakan Yılmaz, Mustafa Uçman ve Şenay Yıldırım'ın sağlık durumlarının ağır olduğu bildirildi.

VALİ TOROS KAZA YERİNDE

Mersin Valisi Atilla Toros, kaza yerine gelerek incelemelerde bulundu. İncelemelerin ardından açıklaması yapan Toros, "Tarım işçilerimizi, vatandaşlarımızı taşıyan minibüs sabah saatlerinde maalesef 10 metrelik uçurumdan yuvarlandı. Maalesef 4 vatandaşımız kaza yerinde hayatını kaybetti, 14 yaralımız çeşitli hastanelere sevk edildi. Onların durumunu yakından takip ediyoruz. Erdemlimizin, Mersinimizin, hepimizin başı sağ olsun. Son derece üzücü bir kaza. Hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet diliyorum. Yaralılarımıza da acil şifalar diliyorum" diye konuştu.

MEĞER MİNİBÜSÜN ŞOFÖRÜ…

Mersin'in Erdemli ilçesinde 4 kişinin hayatını kaybettiği kazada şarampole yuvarlanan minibüsün şoförü Cemal Karakuş'un ehliyetsiz olduğu ortaya çıktı. Erdemli Devlet Hastanesi'nde tedavisi süren Karakuş'un sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi. Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

SON DAKİKA: Mersin'deki katliam gibi kazada 4 kişi ölmüştü! Şok detay ortaya çıktı: Meğer sürücünün ehliyeti...
