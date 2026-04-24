Giriş Tarihi: 24.04.2026 09:05 Son Güncelleme: 24.04.2026 09:15

SON DAKİKA | Meteoroloji hava durumu raporunu paylaştı: 16 ilimiz için ‘Sarı Kod’ verildi! İşte o illerimiz…

SON DAKİKA | Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından son hava durumu raporu yayınlandı. Bu rapora göre, 16 ilimiz için sarı kodlu uyarı verildi. O illerimizde kuvvetli sağanak ve şiddetli rüzgarın etkili olacağı belirtildi. İşte sarı kodlu uyarı yapılan o illerimiz…

YURTTA BUGÜN HAVA NASIL OLACAK?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Akdeniz (Hatay hariç), İç Anadolu'nun güney ve doğusu, Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu ile , Denizli, Afyonkarahisar, Ordu, Tokat, Siirt ve Adıyaman çevrelerinin aralıklı yağmur ve sağanak, yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı, Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusunun yükseklerinin karla karışık yağmur ve yer yer kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Doğu Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Anadolu'nun kuzeyi ile Antalya, Bingöl ve Muş çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'da yüksek kar örtüsüne sahip eğimli alanlarda çığ ve kar erimesi tehlikesi bulunmaktadır.

KUVVETLİ RÜZGAR VE FIRTINA BEKLENİYOR

24.04.2026 Cuma günü sabah saatlerinden itibaren Doğu Anadolu'nun güneydoğusunda (Bitlis, Van ve Hakkari çevrelerinde), güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli rüzgâr ve fırtına (50-70 km/saat, yükseklerde 80 km/saat) beklendiğinden; ulaşımda aksamalar, ağaç veya direklerin devrilmesi, çatı uçması, soba ve doğalgaz kaynaklı zehirlenmeler gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

YURDUN KUZEYDOĞU KESİMLERİNE DİKKAT

24.04.2026 Cuma günü kuzeydoğu kesimlerde beklenen yağışların sabah saatlerinden itibaren Ardahan, Bayburt ve Erzincan çevrelerinde, öğle saatlerinden itibaren Erzurum, Kars, Ağrı ve Bingöl çevrelerinde kuvvetli olacağı tahmin ediliyor. Yağışların, Ardahan ve Bayburt çevrelerinde karla karışık yağmur ve kar; Erzurum, Kars, Ağrı, Erzincan ve Bingöl'de yağmur ve sağanak, öğle saatlerinde yer yer gök gürültülü sağanak, yüksek kesimlerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor. Kuvvetli yağışlarla birlikte ulaşımda aksamalar, su baskını, sel, yağış anında kuvvetli rüzgar, yükseklerde buzlanma ve don, tipi, yüksek kar örtüsüne sahip eğimli yerlerde çığ riski gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

KUVVETLİ YAĞIŞ BEKLENİYOR!

Yapılan son değerlendirmelere göre; 23.04.2026 Perşembe gününden itibaren Doğu Karadeniz'de (Giresun, Trabzon, Rize, Artvin ve Gümüşhane'de kuvvetli ve yer yer çok kuvvetli (21-75 kg/m2) yağış bekleniyor. Yağışların; sağanak yağmur, yükseklerde yoğun karla karışık yağmur ve kar şeklinde olacağı tahmin ediliyor. Kuvvetli yağışlarla birlikte ulaşımda aksamalar, heyelan, su baskını, sel, yüksek kesimlerde kuvvetli rüzgar, yükseklerde buzlanma ve don, tipi, yüksek kar örtüsüne sahip eğimli yerlerde çığ riski gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

BÖLGELERİMİZDE HAVA

MARMARA

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.Sabah saatlerinde bölgenin güney ve doğusunda yer yer sis ve pus bekleniyor.

ÇANAKKALE 6°C, 19°C

Parçalı ve az bulutlu

EDİRNE 6°C, 21°C

Parçalı ve az bulutlu

İSTANBUL 9°C, 16°C

Parçalı ve az bulutlu

SAKARYA 4°C, 20°C

Parçalı ve az bulutlu

EGE

Parçalı ve çok bulutlu, Denizli ve Afyonkarahisar çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

A.KARAHİSAR °C, 15°C

Parçalı ve çok bulutlu, bu sabah ve öğle saatlerinde sağanak yağışlı

DENİZLİ °C, 20°C

Parçalı ve çok bulutlu, bu sabah ve öğle saatlerinde sağanak yağışlı

İZMİR °C, 23°C

Parçalı bulutlu

MANİSA °C, 21°C

Parçalı bulutlu

AKDENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin (Hatay dışında) sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Antalya çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

ADANA °C, 23°C

Parçalı ve çok bulutlu, bu sabah ve öğle saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ANTALYA °C, 21°C

Parçalı ve çok bulutlu, bu sabah ve öğle saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, bu sabah saatlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

BURDUR °C, 18°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

HATAY °C, 22°C

Parçalı ve çok bulutlu

İÇ ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, güney ve doğu kesimlerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ANKARA °C, 14°C

Parçalı ve çok bulutlu

ÇANKIRI °C, 18°C

Parçalı ve çok bulutlu

ESKİŞEHİR °C, 16°C

Parçalı ve çok bulutlu

KONYA °C, 13°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

BATI KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

BOLU °C, 15°C

Parçalı ve çok bulutlu

DÜZCE °C, 19°C

Parçalı ve çok bulutlu

KASTAMONU °C, 12°C

Parçalı ve çok bulutlu

ZONGULDAK °C, 15°C

Parçalı ve çok bulutlu

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, Doğu Karadeniz ile Ordu ve Tokat çevrelerinin yağmur ve sağanak yağışlı, Doğu Karadeniz'in iç kesimlerin yükseklerinin karla karışık yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde yüksek kar örtüsüne sahip eğimli alanlarda çığ ve kar erime tehlikesi bulunmaktadır.

AMASYA °C, 18°C

Parçalı ve çok bulutlu

RİZE °C, 13°C

Parçalı ve çok bulutlu, bu sabah ve öğle saatlerinde yağmur ve sağanak yağışlı

SAMSUN °C, 17°C

Parçalı ve çok bulutlu

TRABZON °C, 12°C

Parçalı ve çok bulutlu, bu sabah ve öğle saatlerinde yağmur ve sağanak yağışlı

DOĞU ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı, kuzeydoğu kesimlerinin yükseklerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, kuzey kesimleri ile Bingöl ve Muş çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgarın, güney yönlerden kuvvetli ve kısa süreli fırtına (50-70 km/saat) şeklinde eseceği tahmin ediliyor. Bölgenin doğusunun yüksek kar örtüsüne sahip eğimli kesimlerinde çığ ve kar erime tehlikesi bulunmaktadır.

ERZURUM °C, 11°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı, yükseklerinin karla karışık yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, öğle ve akşam saatlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

KARS °C, 13°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı, yükseklerinin karla karışık yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, öğle ve akşam saatlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

MALATYA °C, 19°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

VAN °C, 15°C

Parçalı ve çok bulutlu, bu sabah ve öğle saatlerinde yağmur ve sağanak yağışlı

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, Adıyaman ve Siirt çevrelerinin yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

DİYARBAKIR °C, 22°C

Parçalı ve çok bulutlu

GAZİANTEP °C, 21°C

Parçalı ve çok bulutlu

SİİRT °C, 22°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde sağanak yağışlı

ŞANLIURFA °C, 23°C

Parçalı ve çok bulutlu

DENİZLERDE HAVA

Fırtına beklenmiyor.

KARADENİZ

Hava Durumu: Parçalı ve çok bulutlu, doğusu yağmurlu. Rüzgar: Batı Karadeniz'de batı ve güneybatıdan 3 ila 5, doğusu yer yer 6; Doğu Karadeniz'de batı ve güneybatıdan, akşam saatlerine kadar doğusu güneydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde. Dalga: 1,0 ila 2,0 m, yer yer 2,5 m. Görüş: İyi, yağış anında orta.

MARMARA

Hava Durumu: Parçalı ve az bulutlu, sabah saatlerinde puslu, yer yer sisli. Rüzgar: Batı ve güneybatıdan, akşam saatlerinden itibaren doğulu yönlerden 2 ila 4 kuvvetinde. Dalga: 0,5 ila 1,0 m. Görüş: İyi, sabah saatlerinde pus anında orta, sis anında zayıf.

EGE

Hava Durumu: Parçalı ve az bulutlu. Rüzgar: Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5, güneyi yer yer 6; Güney Ege'de kuzey ve kuzeybatıdan, akşam saatlerinden sonra kuzeydoğudan 3 ila 5, yer yer 6 kuvvetinde. Dalga: 1,0 ila 2,0 m, yer yer 2,5 m. Görüş: İyi.

AKDENİZ

Hava Durumu: Parçalı ve çok bulutlu, Antalya ve İskenderun Körfezi sağanak yağışlı. Rüzgar: Batı Akdeniz'de batı ve güneybatıdan, batısı kuzeybatıdan, akşam saatlerinden sonra doğulu yönlerden 3 ila 5; Doğu Akdeniz'de batı ve güneybatıdan, akşam saatlerinden sonra kuzeyli yönlerden 3 ila 5 kuvvetinde. Dalga: 1,0 ila 2,0 m. Görüş: İyi, yağış anında orta.

VAN GÖLÜ

Hava Durumu: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı hafif yağmurlu. Rüzgar: Batı ve güneybatıdan, akşam saatlerinden sonra doğusu güneydoğudan 3 ila 5 yer yer 6 kuvvetinde. Dalga: 0,5 ila 1,0 m. Görüş: İyi, yağış anında orta.

Haber Girişi Serenay Korkusuz - Editör
#METEOROLOJİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ #HAVA DURUMU #İSTANBUL #ANKARA

